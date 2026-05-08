Elektrikte bazı saatlerde 'PTF' sıfıra yaklaşıyor

MEHMET KAYA / ANKARA

Satmasa bile üretimi kesemeyen ve sistem kullanım bedeli gibi bedeller ödemek zorunda olan santrallerin ödeme yapması yükümlülüğünü de engellemiyor. Bu da küçük ölçekli olanlarda maliyet baskısı daha yüksek görünüyor.

Geçmişte de yaşanan gün öncesi piyasada, piyasa takas fiyatının (PTF) belirli saatlerde sıfır olması durumu son dönemde daha sık görülmeye başlandı. EPİAŞ tarafından işletilen piyasada, saatler itibariyle bir sonraki günün elektrik talebi ile arz yönetilerek oluşan fiyat belirleniyor. Örneğin, bugün için dün oluşan piyasada, saat 09.00 ile 15.00 arası PTF sıfır olarak belirlendi. Benzer şekilde 1, 2, 3, 6, 7 Mayıs’ta da sıfır fiyat oluştu.

Günlük kayıp anlamına geliyor

Bu durum, ikili anlaşmalar ya da EPİAŞ’ın sıralı olarak elektrik alımını dengelediği ayrıca YEKDEM sistemi içindeki üreticiler açısından bir olumsuzluk oluşturmasa da piyasaya satış yapan ve sistem katılım bedelleri ödeyen firmalar açısından günlük olarak kayıp anlamına gelebiliyor. Bu kayıp mutlaka zarar anlamına gelmiyor, sürekli işleyen bir piyasa olduğu ve enerji uzmanlarınca gerçekte biraz marjinal kalması gereken ancak ağırlığı görece Türkiye’de biraz yüksek olan piyasanın diğer günlerindeki satışlarla üretici karlılığını sürdürüyor.