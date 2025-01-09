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Energocom ve OMV Petrom anlaşmaya vardı

Moldovalı devlet enerji şirketi Energocom, elektrik sevkiyatı için Romanya merkezli OMV Petrom ile anlaşarak 31 Ocak'a kadar 30 megavat elektrik alacağını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Energocom ve OMV Petrom anlaşmaya vardı
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Moldovalı devlet enerji şirketi Energocom’dan yapılan yazılı açıklamada, Moldova'ya elektrik sevkiyatına dair yeni anlaşmanın detayları paylaşıldı.

Şirketin OMV Petrom ile anlaşma sağladığına işaret edilen açıklamada, Romanya merkezli şirketin 31 Ocak’a kadar Moldova’ya 30 megavat elektrik sağlayacağı kaydedildi.

Rus enerji şirketi Gazprom, Ukrayna üzerinden sevkiyat öngören anlaşmanın sona ermesi ve Moldova’nın yaklaşık 709 milyon dolarlık borcunu ödemediği gerekçesiyle bölgeye doğal gaz sevkiyatını durdurmuştu.

Moldova’da yönetim elektrik üretiminde kömür kullanımına geçerken, Moldova sınırları içerisinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden "Transdinyester" bölgesinde ise doğal gaz krizi yaşanıyor.

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