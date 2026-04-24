Enerji Bakanı Bayraktar: Küresel enerji krizi derinleşiyor, Türkiye’de sorun yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Antalya’da düzenlenen “Enerji Piyasalarında Regülasyon ve Rekabet Zirvesi” kapsamında düzenlenen bir programda Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında soruları yanıtladı.

Bayraktar, yurt dışında yaşanan savaş ve yurt içinde de bu savaşın etkilerinin enerji fiyatlarındaki etkilerine yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Bayraktar, Orta Doğu'daki savaşın ciddi bir kriz olduğunu ve küresel ekonomiye önemli etkileri olduğunu belirterek "Kriz bu şekilde devam ederse çok daha büyük etkileri olacak. Bu, geçmişte yaşanan enerji krizlerinden çok daha büyük bir kriz. Ne olacağını bilemiyoruz çünkü öngörülemez durumlar yaşıyoruz. Şu anda 11 milyon varil günlük petrol arzında sıkıntı var, bu ciddi bir rakam. Bir arz krizi yaşıyoruz. Her gün farklı açıklamalar okuduğumuz petrol piyasalarının da farklı tepki verdiği bir ortamdayız" dedi.

“Ülkemizde enerji arz güvenliği açısından bir sıkıntı öngörmüyoruz”

Krizin dünyanın farklı ülkelerini farklı şekilde etkilediğini kaydeden Bayraktar "Herkes fiyat etkisine maruz kalıyor ama Hürmüz Boğazından gelen petrole bağımlığı nedeniyle Asya piyasaları daha farklı etkileniyor. Bu nedenle farklı ülkeler farklı tedbirler alıyor. Ülkemizde ise arz güvenliği açısından, petrol akaryakıt ve doğalgazda sıkıntı öngörmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğal gaza zam gelir mi?

Bakan Bayraktar, tedarik portföyünü çeşitlendirdiklerini, bu nedenle doğal gazda sıkıntı yaşamadıklarını kaydetti.

Bayraktar, eşel mobil uygulamasının yıl sonuna kadar Hazine'ye etkisinin 600 milyar TL olduğunu, savaş devam ederse elektrik ve doğal gazda da 600 milyar TL daha etkisi olacağını belirtti. Bayraktar "Bu desteklere devam edeceğiz. Bu sene ümit ediyorum yeni bir fiyat düzenlemesi yapmak durumunda kalmayız” dedi.

Bakan, Libya’da ve farklı coğrafyalarda sondaj arayışlarının devam edeceğini kaydederken, ekim ayına kadar yeni YEKA ihalelerini tamamlamayı planladıklarını da belirtti.