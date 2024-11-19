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TEİAŞ özelleştirilecek mi? Bakan Bayraktar'dan açıklama

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, TEİAŞ ve enerji alanında faaliyet gösteren başlıca kamu iktisadi teşebbüslerin özelleştirilmeyeceğini belirterek, ancak ilerleyen dönemlerde halka arzların değerlendirilebileceğini söyledi.

Haber Merkezi
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TEİAŞ özelleştirilecek mi? Bakan Bayraktar'dan açıklama
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Bayraktar, "TEİAŞ'ta veya diğer kurumlarımızda yapmak istediğimiz, yapacağımız şey şu olur: Ancak bunları halka arzlar yoluyla, sadece vatandaşlarımızın, küçük yatırımcıların da bunlardan istifade edeceği ve bu şirketleri modern, çağdaş, gerçekten büyüklüklerine uygun (şekilde yönetmek)" dedi.

Değişikliklere yol açacak kanunlar üzerinde çalıştıklarını ifade etmişti

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar halka arzların ne zaman gerçekleşebileceği konusuna değinmedi. Elektrik iletim şebekesi işletmecisi TEİAŞ, kamuya ait elektrik santrallerini işleten EÜAŞ, petrol arama ve çıkarma faaliyetini yürüten TPAO, doğalgaz ithalat ve iletim şebekesi işletmecisi BOTAŞ ve kömür işletmelerinden sorumlu TKİ'nin kurumsal yapısının uluslararası ve sektör gerçekliklerine göre değişmesi gerektiğini söyleyen Bayraktar, daha önce de enerji sektörünün mevzuat altyapısında değişikliklere yol açacak kanunlar üzerinde çalıştıklarını ifade etmişti.

Bayraktar daha önce enerji borsası EPİAŞ'ın da faaliyetleri çeşitlendikten sonra halka arz edilebileceğini de belirtmişti.

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