Enerji Bakanı Bayraktar ve Sanayi Bakanı Kacır’dan yenilenebilir enerji yatırımlarına destek mesajı

Maruf BUZCUGİL - ANKARA

Açılış töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yabancı sermaye enerji yatırımlarına verilen avantajların eleştirilmesine tepki gösterdi.

Bakan Bayraktar, rüzgar ve güneş santralleri yatırımlarının hızlandırılacağını, bu yıl içinde COP31 Antalya öncesi yeni YEKA yarışmalarının tamamlanacağını duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yeşil dönüşüm ve özellikle AB ile ticaretin olduğu ortamda yenilenebilir enerji yatırımlarına desteklemeyi sürdüreceklerini açıkladı.

Açılış töreninde yeni üretim tesisi ve Kalyon PV hakkında bilgi veren Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Ankara’daki üretim tesislerinde daha yüksek enerji üretimi içeren G12R hücre teknolojisi ile enerji kaybını azaltan, düşük ışıklarda daha fazla enerji sağlayan TOPCONPlus panel teknolojisine sahip güneş panellerinin önemli kapasite artışı sağlayacağını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Yaklaşık 55 milyon dolarlık bu yeni yatırımla Kalyon PV'nin toplam yerli güneş hücresi üretim kapasitesi 2,1 gigavat seviyesine ulaşmaktadır. Kalyon ailesi olarak enerji sektöründeki yatırımlarımızla, yüksek katma değerli üretimi ülkemizde gerçekleştiriyor, ekonomiye, istihdama, ihracata ve cari açığın azaltılmasına güçlü katkılar sunmaya devam ediyoruz."

Bakan Bayraktar: Yeni YEKA yarışmaları COP31 öncesi tamamlanacak, muhalefetin eleştirilerine yanıt

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da törende yaptığı konuşmada, Türkiye’nin yenilenebilir enerji kurulu gücünde Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı verilerine göre Avrupa’da ilk 5, dünyada ise 11. sırada yer aldığını belirterek, Türkiye’nin toplam kurulu güçte 120 bin MW hedefinin ilan edildiğini hatırlattı.

Mart ayında 20 milyar kWh üretimle, tüm zamanların en yüksek yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimine erişildiğini belirten Bayraktar, rüzgar ve güneşte 2025’te 8.3 bin MW kurulu gücün devreye alındığını kaydetti.

Kamu alım garantisine dayalı YEKA sisteminde, yeni yatırım alanı tahsisi yarışmaları hazırlıklarının devam ettiğini, her yıl 2 bin MW kurulu güç için yarışma açmayı hedeflediklerini belirten Bayraktar şöyle devam etti:

"Bu yılın yarışmalarını COP31 öncesinde eylül veya ekim aylarında neticelendirmeyi hedefliyoruz. Yenilenebilir enerji alanında YEKA'ların yanı sıra hükümetler arası anlaşmalarla, büyük ölçekli ve çok daha rekabetçi fiyatlarla projeler geliştiriyoruz."

Bakan Bayraktar, yenilenebilir enerji yatırımlarında yerli üretim malzeme ve sistemler kullanılmasının da bu alandaki endüstriyi geliştirdiğini vurguladı.

Muhalefetin eleştirisine yanıt

Türkiye’nin Suudi Arabistan ile hükümetlerarası anlaşmayla Türkiye’de güneş enerjisi santrali kurulmasına yönelik girişimde, Türkiye’nin yerli yatırımcılara tanınmayan sıradışı teşvikler verildiği iddiasıyla eleştirilerde bulunan muhalefet partilerine yanıt veren Bakan Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

“Suudi Arabistan ile yaptığımız hükümetlerarası anlaşma ile ülkemizde ilk etapta Sivas ve Karaman Taşeli'nde 1000'er megavatlık güneş enerjisi santrali kurulacak. Bu santrallerden üretilen elektriği, bugüne kadar Türkiye'de oluşan en düşük fiyatla alacağız. Dünyada bunca krize rağmen ilk etapta yaklaşık 2 milyar dolarlık bu dış yatırımın ülkemizdeki siyasi ve ekonomik istikrara güveni göstermesinden rahatsızlık duyuyorlar, bunu hazmedemiyorlar."

Bakan Kacır: Enerji dönüşümü için çalışıyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da konuşmasında, güneş enerjisi ve diğer enerji alanlarında, AR-GE ve geliştirme çalışmalarına sürekli destek verdiklerini belirterek, 2035’e kadar 55 GW kurulu güçte güneş santrali kurulacağını belirtti.

Bakan Kacır, özellikle AB ile dış ticaret nedeniyle yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretiminin Türkiye’nin ihracat kapasitesi için de önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“İhracatının yüzde 40'tan fazlasını AB'ye gerçekleştiren bir ülke olarak AB Yeşil Mutabakatı'na uyumlu bir yeşil dönüşüm altyapısını ivedilikle tesis etmek, sürdürülebilir kalkınma adına öncelikli amaçlarımızdan biri.

Yenilenebilir enerji kaynakları başta olmak üzere alternatif enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmayı, yenilenebilir enerji teknolojilerinde kabiliyet setimizi genişletmeyi, enerjide yerli kaynakların kullanımı ve yeşil dönüşüm hedeflerimize erişimin anahtarı olarak görüyoruz.

Sanayicilerimize öz tüketimlerini karşılamaları için yenilenebilir enerji yatırımı yapma imkanı sunuyoruz. Bu doğrultuda özellikle son yıllarda hayata geçirdiğimiz atılımlarla yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam kurulu güçteki payı yüzde 62'nin üzerine çıktı. Güneş enerjisinde kurulu gücümüz 26 gigavata ulaştı. Bakanlık olarak 2012'den bu yana güneş santrali kurulumlarına yönelik teşviklerimizle 895 milyar liralık yatırımı destekledik."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, özellikle son yıllarda güneş paneli üretiminde Avrupa’da birinci sırada, dünyada 4. sıradaki üretim kapasitesine ulaşıldığını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, teşvik sistemi kapsamında, güneş enerjisi santralleri için sağlanan teşvik belgesi tutarının 895 milyar TL düzeyine ulaştığını da açıkladı.

Bakan Kacır, güneş hücresi üretiminde ingot dilimleme aşamasından başlayan yatırımlara destek verildiğini de belirterek, planlanan 5 üretim tesisinin tamamlanmasıyla 20 GW üzerinde güneş hücresi üretim kapasitesine ulaşılacağını açıkladı.