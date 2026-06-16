  1. Ekonomim
  2. Enerji
  3. Enerji Bakanlığı’ndan Sivas’taki YEKA ilanında düzenleme
Takip Et

Enerji Bakanlığı’ndan Sivas’taki YEKA ilanında düzenleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sivas'taki Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) olarak ilan ettiği arazinin alan büyüklüğünde revizyona gitti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Enerji Bakanlığı’ndan Sivas’taki YEKA ilanında düzenleme
Takip Et

Bakanlığın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 26 Kasım 2022'de Sivas'ın Gürün ve Kangal ilçelerinde ilgili koordinatları kapsayan R3-Sivas-1-2 başlıklı alanın büyüklüğü 118,7 kilometrekareden 132,2 kilometreye çıktı. Söz konusu alan Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bazı bölgeleri de içerecek şekilde genişledi.

Düzeltme ilanında alanın sınırları ile köşe koordinatlarına ilişkin kroki ve liste paylaşıldı.

DMM'den NATO Zirvesi öncesi 'sağlık çalışanlarının idari izinli olacağı' iddiasına açıklamaDMM'den NATO Zirvesi öncesi 'sağlık çalışanlarının idari izinli olacağı' iddiasına açıklamaGündem

 

Çin ve Vietnam’dan yapılan kord bezi ithalatına damping soruşturması açıldıÇin ve Vietnam’dan yapılan kord bezi ithalatına damping soruşturması açıldıEkonomi

 