Enerji Bakanlığı'ndan 'Verimlilik Artırıcı Projelere' 27 milyon liralık hibe desteği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Verimlilik Artırıcı Proje Destek Programı’nın kapsamını genişletti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada enerji hizmet şirketlerinin (ESCO) enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan endüstriyel işletmelerin, ticari binaların, hizmet binalarının ve kamu binalarında enerji performans sözleşmeleri (EPS) yoluyla uygulayacağı enerji verimliliği projelerinin, teşvikten yararlanabileceği belirtildi. Ayrıca enerji verimliliği projelerine yatırım bedelinin yüzde 30’u kadar hibe desteği sağlanacağı belirtilirken, desteğin üst limiti 2026 yılı için 27 milyon 92 bin 663 lira olarak belirlendi.

ESCO’lar da dahil edildi

Buna göre, ‘ESCO’ olarak da bilinen enerji hizmet şirketleri de artık enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan endüstriyel işletmeler, ticari binalar, hizmet binaları ve kamu binalarında EPS yoluyla uygulayacağı enerji verimliliği projeleri için söz konusu destekten yararlanabileceği ifade edildi. Bu çerçevede, enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan endüstriyel işletmeler, ticari binalar, hizmet binaları ve kamu kesimi binaları ile enerji hizmet şirketleri tarafından müştereken imzalanarak yürürlüğe girmiş ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan başvuru duyurusunda belirtilen kriterleri ve enerji verimliliği önlemlerini içeren enerji performans sözleşmeleri için yapılan başvurular kabul ediliyor.

27 milyon lirayı aşan destek

Enerji hizmet şirketlerinin EPS yoluyla uygulayacağı enerji verimliliği projelerine, yatırım bedelinin yüzde 30’una kadar hibe desteği sağlanacağı açıklanırken, desteklerde üst limitin, 2026 yılı için 27 milyon 92 bin 663 lira olacağı ve proje tutarı ne olursa olsun bu tutarı aşamayacağı vurgulandı. Ayrıca bu tutarın, her yıl yeniden değerleme oranında artırılacağı da ifade edildi.

Destekte erken ödeme fırsatı

Destek kararı verilen başvurular için belirlenen destek tutarının yüzde 50’sine teminat karşılığı erken ödeme yapılacağı, uygulama sonrası sözleşmede garanti edilen tasarrufun en az yüzde 70’inin sağlandığının ölçme ve doğrulama uzmanı tarafından doğrulanmasının ardından da nihai destek ödemesi gerçekleştirileceği belirtildi.