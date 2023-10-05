Enerji devi Equinor'dan petrol öngörüsü

Norveçli petrol ve gaz şirketi Equinor, OPEC+'nın arz kesintilerine bağlı kalmaya devam etmesi halinde ham petrol fiyatlarının varil başına 100 dolara yükselebileceğini söyledi.

Equinor Baş Ekonomisti Eirik Waerness, "Fiyatların varil başına 100 dolara ulaşabileceğini göz ardı etmem, ancak bu OPEC'in oraya ulaşmasını istediği için olmaz. Bu fiyatı hedeflediklerini sanmıyorum" dedi.

Houston'da düzenlenen Baker Enstitüsü Enerji Merkezi yıllık enerji zirvesinde konuşan Waarness, OPEC'in petrol talebinde bir çöküş yaşanmamasını sağlamak için muhtemelen varil başına 100 dolardan daha düşük bir fiyat hedeflediğini söyledi.

Waerness, piyasa arz ve talebinin yükselen fiyatları desteklediğini de sözlerine ekledi.