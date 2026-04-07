Enerji piyasaları gerildi: Avrupa’da gaz fiyatları tırmanıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın altyapısını yok etme yönündeki sert açıklamaları Avrupa’da doğalgaz fiyatlarını yukarı çekti. Trump, İran anlaşmaya varmazsa “ülkedeki tüm köprülerin yarın gece yarısına kadar yok edileceğini” ve enerji tesislerinin “yanıp patlayarak bir daha kullanılamaz hale geleceğini” söyledi.

Hollanda'da Mayıs vadeli TTF doğal gaz kontratı erken saatlerde megavat-saat başına 50,75 eurodan işlem gördü. Şu sıralarda da 50,345 euro seviyesinde. Avrupa gaz fiyatları savaşın başlamasından bu yana yaklaşık yüzde 55’in üzerinde yükselmiş durumda.

Trump, Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer özgürlüğünün anlaşmanın bir parçası olması gerektiğini vurgularken, İran bu tür saldırılara enerji altyapısına yönelik karşı hamlelerle yanıt vereceğini açıkladı. Bu durum küresel enerji arzında daha büyük sıkışıklık riskini gündeme getiriyor.

Engie SA’nın EnergyScan birimi, “Piyasa şimdi ültimatomun sonucunu bekliyor” değerlendirmesinde bulundu. Avrupa’da gaz depolarının doluluk oranı yüzde 28 seviyesinde bulunuyor. Uzun süren kısıtlamalar, gelecek kış öncesi stokların yeniden doldurulmasını zorlaştırabilir.