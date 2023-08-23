Enerji piyasalarında gözler toplu sözleşme görüşmelerinde

Küresel doğal gaz piyasalarında gözler, Avustralya'nın en büyük LNG terminalindeki toplu sözleşme görüşmelerinde.

Toplu sözleşme görüşmelerinde ortaya çıkacak uzlaşmazlığın tetikleyeceği bir grevin LNG arzını tehdit etmesi global piyasalarda fiyatların sert dalgalanmalar yaşamalarına yol açıyor.

Avustralya'da Woodside Energy Group ve North West Shelf LNG tesisindeki işçilerin temsilcileri ve yetkililer, ücret ve çalışma koşullarını müzakere etmek üzere Perth'de bir araya geldiler.

İki büyük işçi sendikasını temsilen masaya oturan Offshore Alliance daha önce yaptığı açıklamada Çarşamba günü bir anlaşmaya varılamaması halinde 2 Eylül gibi erken bir tarihte greve gidileceğini açıklamıştı.