Enerji piyasasında arz alarmı: Küresel petrol stoklarındaki erime ne anlama geliyor?

Enerji piyasaları, küresel rezervlerden gelen kritik verilerle son yılların en büyük arz sınavından geçiyor. Goldman Sachs'ın yayımladığı güncel analiz, toplam küresel petrol stoklarının dünya talebinin sadece 101 günlük ihtiyacını karşılayabilecek seviyeye indiğini ortaya koydu. 2018 yılından bu yana kaydedilen bu en düşük seviye, küresel ekonominin olası bir enerji şokuna karşı elindeki tampon bölgeyi kaybettiği şeklinde yorumlanıyor. Veriler, mevcut erime hızının bu şekilde devam etmesi durumunda stokların mayıs ayı sonunda 98 günlük kritik sınırın altına düşebileceğine işaret ediyor.

Hürmüz Boğazı ve rafine ürün krizinde son durum

Stoklardaki bu sert düşüşün temelinde, jeopolitik risklerin küresel ticaret hatları üzerinde yarattığı baskı yer alıyor. Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş kısıtlamaları ve bölgedeki askeri hareketlilik, ham petrolün rafinaj merkezlerine ulaşımını zorlaştırırken; rafine ürün stoklarındaki daralma, ham petrol rezervlerinden çok daha hızlı bir ivme kazanmış durumda. Kriz öncesinde dünya talebinin 50 gününü karşılayan ticari rafine ürün stoklarının 45 güne kadar gerilemesi, özellikle jet yakıtı ve petrokimya sanayi hammadde tedarikinde ciddi bir darboğaz yaratıyor. Bu tablo, küresel lojistik ağları üzerinde sarsıcı bir maliyet yükü oluşturmaya devam ediyor.

Kar marjı ve fiyatlarda yükseliş baskısı

Stokların asgari operasyonel seviyelere yaklaşması, petrol fiyatlarında yukarı yönlü bir baskı oluştururken rafinerilerin kar marjı üzerinde de büyük bir beliersizlik yaratıyor. Brent petrol fiyatları, arz endişelerinin etkisiyle dün itibarıyla 114 dolar bandını aşarak psikolojik sınırları zorlarken, bu yükselişin doğrudan akaryakıt ve enerji maliyetlerine yansıdığı görülüyor. Goldman Sachs analizine göre, erişilebilir rezerv tamponlarının bu hızla erimesi, piyasaların ani arz kesintilerine karşı savunma mekanizmasını zayıflatıyor. Enerji yoğun sektörlerde faaliyet gösteren şirketler için en büyük risk, yüksek maliyetten ziyade petrol ve türevlerine erişim noktasında yaşanabilecek fiziksel kısıtlar olarak değerlendiriliyor.

Küresel ekonomide güvenli stok yönetimi dönemi

Geleneksel ekonomi yaklaşımlarındaki 'en ucuz hammaddeyi bulma' stratejisi, yerini 'tedarik güvenliğini garanti altına alma' stratejisine bırakıyor. Birçok gelişmiş ülke, ticari stokların erimesine karşı stratejik rezervlerini kullanmayı gündeme getirse de, bu rezervlerin sınırlı yapısı küresel çözüm yollarını daraltıyor. Mevcut veriler ışığında piyasalarda hakim olan temel görüş, enerji güvenliğinin artık bir ticaret meselesi olmaktan çıkıp, doğrudan stratejik bir güvenlik unsuru haline geldiğidir. Önümüzdeki süreçte piyasa dengesini belirleyecek olan asıl unsur, üretim kapasitesinden ziyade bu eriyen stokların hangi maliyetle yerine konabileceği olacaktır.