Enerji piyasasında kırmızı alarm

EVRİM KÜÇÜK

Uluslararası gösterge Brent petrol, iki günlük sert yükselişin ardından varil başına 86,72 dolara kadar çıkarken haftalık artış yüzde 16'yı buldu. ABD ham petrolü de yüzde 14 yükselişle 80 doların üzerine yerleşti. Piyasalardaki en büyük endişe, dünyanın deniz yoluyla taşınan petrolünün yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda sevkiyatların yeniden aksayabileceği ihtimali. Uzmanlara göre mevcut stok seviyeleri, mart ayında yaşanan ilk krize kıyasla çok daha düşük olduğu için olası uzun süreli bir kesinti fiyatlar üzerinde daha sert etki yaratabilir.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş yalnızca enerji piyasasını değil, küresel finans piyasalarını da baskılıyor. Artan enerji maliyetlerinin enflasyonu yeniden yukarı çekebileceği beklentisiyle Avrupa ve ABD borsalarında satışlar hızlanırken, tahvil faizleri de yükselişe geçti. Analistler, petrolün 90 doların üzerine çıkması halinde merkez bankalarının faiz indirimlerini daha da ötelemesinin gündeme gelebileceğini değerlendiriyor

OPEC talep tahminini üçüncü kez düşürdü

OPEC, küresel petrol talebine ilişkin 2026 beklentisini üst üste üçüncü kez aşağı yönlü revize etti. Kartel, bu yıl dünya petrol talebinin günlük 780 bin varil artacağını öngörürken, önceki tahmin 970 bin varil seviyesindeydi. Buna karşın OPEC, jeopolitik tansiyonun düşmesi ve enerji ticaretinin normalleşmesi halinde 2027 görünümünün daha güçlü olacağını belirterek gelecek yıl için talep artışı beklentisini 1,94 milyon varile yükseltti. Raporda, Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıkların üretim artışlarını sınırladığı, ancak Körfez ülkelerinde üretimin yeniden toparlanmaya başladığına dikkat çekildi

Hürmüz'ü bypass edecek lojistik hamle

Birleşik Arap Emirlikleri, Hürmüz Boğazı'na bağımlılığı azaltacak stratejik bir liman yatırımı başlatıyor. Ülkenin doğu kıyısında inşa edilecek yeni liman sayesinde konteynerler Hürmüz'den geçmeden doğrudan BAE'ye ulaşacak, yükler ise kara yolu ve demiryolu bağlantılarıyla Dubai, Abu Dabi ve komşu ülkelere taşınacak. Yaklaşık 18 ayda tamamlanması planlanan yatırımın, Körfez'in en önemli ticaret merkezlerinden biri olan BAE'nin tedarik zincirini güçlendirmesi ve bölgesel lojistik riskleri azaltması hedefleniyor