Enerji piyasasında yeni risk: Dizel arzındaki kayıplar arttı

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Bloomberg'in dizel piyasasında faaliyet gösteren tüccarlarla teyit ettiği tahminlere göre, mart-ağustos döneminde Orta Doğu'daki günlük petrol arz kaybı Rusya kaynaklı kaybın iki katından fazla oldu.

Energy Aspects, Kpler ve Vortexa'nın tahminleri de Orta Doğu'daki arz kaybının aynı dönemde Rusya'dan kaynaklanan günlük yaklaşık 350 bin varillik kaybın üzerinde olduğunu ortaya koyuyor.

Dizel sevkiyatlarında kısıtlamalar arttı

İran çatışması nedeniyle küresel enerji piyasalarında beklenen petrol arz fazlası ortadan kalkarken, şubat ayının sonunda ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından ham petrol fiyatlarında yükseliş yaşandı.

Hürmüz Boğazı üzerinden ham petrol sevkiyatları yeniden başlasa da dizel başta olmak üzere petrol ürünlerinin taşınması daha fazla kısıtlandı.

Bu durum, özellikle orta damıtma ürünleri arasında yer alan dizelin küresel arz görünümünü daha da sıkılaştırdı.

Rusya'nın dizel ihracatı da geriledi

Rusya-Ukrayna savaşının dizel arzı üzerindeki etkisi ise Rus rafinerilerine yönelik saldırılar ve Moskova'nın uyguladığı ihracat kısıtlamaları nedeniyle son aylarda belirgin şekilde arttı.

Rusya'nın dizel ihracat yasağı uyguladığı temmuz ve ağustos aylarında ülkenin sevkiyatları, 2025'in aynı dönemine kıyasla günlük 615 bin varil azaldı.

Bu rakam, aynı dönemde Orta Doğu'dan kaybedilen günlük dizel arzına yakın bir seviyeye işaret ederken, iki ayrı bölgedeki arz kayıplarının küresel dizel piyasası üzerindeki baskıyı artırdığı görülüyor.