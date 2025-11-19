Enerji sektörü yatırımlarını teknolojiye yapacak

MEHMET KAYA/ANKARA

ELDER Başkan Yardımcısı Memet Atalay, elektrik şebekelerinin çevre, güvenlik, yönetim açısından alışılageldik yapılarından çıktığını, kendilerinin “Dağıtım 2.0” olarak adlandırdıkları yeni bir teknoloji yoğun döneme girildiğini belirtti. Enerji İşleri Genel Müdürü Ahmet Özkaya ise konuşmasında, yerli aksam üretiminin kritik önemine vurgu yaptı.

Memet Atalay konuşmasında “dağıtım 2.0” yaklaşımının bir gereklilik haline geldiğini vurgulayarak, “Hem ciddi bir şekilde ihtiyaç, talep artıyor hem de elektrik şebekeleri teknolojik dönüşümden dolayı uçtan uca değişiyor. Uçtan uca yönetilmesi gerekiyor. Uçtan uca kontrol edilmesi gerekiyor. Biz buna dağıtım 2.0 diyoruz” diye konuştu.

Akıllı şebekelerin kaçınılmaz olduğunu belirten Atalay, bunun arkasında çok ciddi bir bilişim teknolojisi olduğunu, yapay zeka, büyük veri, gelişmiş müşteri ilişkileri sistemleri, scada sistemleri, operasyonel yönetim sistemleri, akıllı sayaçlara kadar büyük bir teknolojik dönüşüm gerektiğini belirtti. ELDER Başkan Yardımcısı, yenilenebilir enerji için bu dönüşümün olmazsa olmaz yapısının altını çizerek, arz güvenliği ile birlikte küresel çapta yıllık 1 trilyon doların üzerinde bir yatırımın harekete geçtiğini, tüm sektör bileşenlerinin bu pazardan pay alabilecek teknolojileri geliştirerek bundan pay alabileceğini vurguladı.

Yarışmada büyük ödül BeeSpenser’ın

EPDK ve ELDER desteğiyle, İTÜ Arı Teknokent işbirliğiyle yürütülen Enerjim Sensin yarışması tamamlandı. Finalist 20 şirket sunumlarını yaptı. Şirketler 2 milyon 250 bin TL’lik ödül kazandı. Büyük ödülü, daha önce imalat için büyük melek yatırımcılardan destek de alan BeeSpenser aldı. Bu şirket, devre kartlarını baskı tabanlı olarak üretebiliyor. Diğer ödülleri kazananlardan OMNIXION ZAB, uzun süreli enerji depolamayı şebeke düzeyinde ekonomik ve güvenli hale getirmek üzere geliştirilmiş ileri bir çinko-hava batarya çözümü geliştirdi. ROTAMEN ise kurye, kargo, arıza bakım, satış ziyaretleri yapan birçok sektör için yapay zeka destekli bir platform geliştirdi.