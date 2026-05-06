Enerji şoku geri döndü: OECD’de enflasyon hızlandı

OECD bölgesinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ölçülen yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki sert yükselişin etkisiyle şubat ayındaki yüzde 3,4 seviyesinden Mart 2026'da yüzde 4,0'e çıktı. Enerji enflasyonunda yaşanan 8,6 puanlık artış, genel enflasyon rakamındaki bu yükselişin temel belirleyicisi oldu.

Verisi açıklanan 37 OECD ülkesinin 33'ünde enflasyon artış gösterirken, Slovenya ve Türkiye'de düşüş kaydedildi.

OECD genelinde yıllık enerji enflasyonu, mart ayında yüzde 8,1'e ulaşarak Şubat 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Enerji fiyatları, verisi bulunan 35 ülkenin 32'sinde artarken, 7 ülkede çift haneli enerji enflasyonu rakamları ölçüldü. Buna karşın, gıda enflasyonunda OECD ülkelerinin üçte ikisinde gerileme yaşandı. Gıda ve enerji hariç tutulan çekirdek enflasyon ise genel olarak istikrarlı seyrini korudu.