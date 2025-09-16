Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Üretim arttıkça enerji maliyetleri düşecek

Bakan Bayraktar, Adıyaman’da bir dizi temaslarda bulundu. Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bayraktar, burada Türkiye Yüzyılı Buluşmaları toplantısına iştirak etti.

"Bizim hedefimiz, kızıl elmamız budur”

Burada bir konuşma yapan Bakan Bayraktar, enerji talebinin arttığına ve kullanılan enerjinin büyük bir kısmının dışarıdan geldiğine değindi. Bakan Bayraktar, “Türkiye Yüzyılı’nda Türkiye'nin enerji vizyonu şudur; Türkiye'yi ne olursa olsun, hangi şart altında olursa olsun mutlak suretle enerjide bağımsız bir ülke, dışa bağımlılığı bitirip kendine yeten bir ülke haline getirmemiz lazım. Bizim hedefimiz, kızıl elmamız budur” dedi.

"Türkiye'deki 4 milyon evde kendi gazımızı kullanır hale geldik"

Bayraktar, Türkiye’nin petrolünü ve doğal gazını arayacağını, neredeyse bulacağını, üreteceğini ve ekonomisine katacağını belirtti. Muhalefetin eleştirilerine atıfta bulunan Bayraktar, “Bunlar arayamazlar, arasalar da bulamazlar, bulsalar da üretemezler’ demiyorlar mıydı? Karadeniz'in derinliklerinde karaya 170 kilometre mesafeden deniz derinliğinin 2 bin 100 metre olduğu yerde sondaj yapıyoruz. Kendi gemilerimizle; Fatih'le, Yavuz'la, Kanuni'yle, Abdülhamid Han'la sondaj yapıyoruz. Oradaki gazı buluyoruz ve şu anda Türkiye'deki 4 milyon evde kendi gazımızı kullanır hale geldik. Eskiden o gazı ne yapıyorduk? Rusya'dan, Azerbaycan'dan, İran'dan, muhtelif ülkelerden ithal ediyorduk. Dolayısıyla şimdi artık o döviz cebimizde kaldı.” açıklamasını yaptı.

Cari açık, sorun olmaktan çıkacak

Bayraktar, üretim arttıkça ve yeni keşifler buldukça enerji faturasının düşeceğine dikkat çekerek “Türkiye'yi çok farklı bir noktaya getirmiş olacağız. Dolayısıyla Türkiye'de artık cari açık, yüksek enflasyon bir sorun olmaktan çıkacak.” diye konuştu.

Akkuyu’yu önümüzdeki yıl devreye alacağız

Akkuyu Nükleer Santrali’nin inşasının sürdüğüne işaret eden Bayraktar, “Önümüzdeki yıl bunu devreye alarak Türkiye'yi de nükleer santrale sahip ülkeler arasına sokacağız.” İfadesini kullandı.

“Adıyaman'ın bütün ilçelerinde doğal gazımız var"

Adıyaman’ın bir enerji şehri olduğunu vurgulayan Bayraktar, şehirde günlük 8-9 bin varil petrol üretimi yapıldığına dikkat çekerek “Adıyaman'ın bütün ilçelerinde doğal gazımız var. Bazı beldelerde var, bazılarında yok; İnşallah onlara da götüreceğiz.” açıklamasını yaptı.