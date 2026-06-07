Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 4 ilde YEKA belirledi

Bakanlığın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık, Elazığ'ın Karakoçan, Diyarbakır'ın Çınar ve Mardin'in Derik ilçelerinde, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında toplam 8 alan YEKA olarak ilan edildi.

Kararda, söz konusu alanların köşe koordinatları ve krokileri bilgileriyle alan büyüklükleri paylaşıldı.