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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 4 ilde YEKA belirledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 4 ilde toplam 8 Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.

Haber Merkezi
AA
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 4 ilde YEKA belirledi
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Bakanlığın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık, Elazığ'ın Karakoçan, Diyarbakır'ın Çınar ve Mardin'in Derik ilçelerinde, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında toplam 8 alan YEKA olarak ilan edildi.

Kararda, söz konusu alanların köşe koordinatları ve krokileri bilgileriyle alan büyüklükleri paylaşıldı.

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