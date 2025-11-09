Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Abdülhamit Han sondaj gemisi görevine devam ediyor

ANKARA (EKONOMİ) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Abdülhamit Han sondaj gemisinin Karadeniz’deki arama faaliyetlerine devam ettiğini, bu görev çerçevesindeki çalışmasının birinci yılını tamamladığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, geminin Göktepe-3 kuyusunda mayıs ayında 75 milyar metreküplük doğalgaz rezerv keşfi yaptığı hatırlatıldı.

TPAO’nun sahibi olduğu geminin daha önce Akdeniz’de görev yaptığı vurgulanan açıklamada, Karadeniz görevi kapsamında geçen 1 yıl içinde 6 sondaj yaptığı belirtili.

Bakanlık açıklamasında, Türkiye’nin altı sondaj gemisi ve iki sismik araştırma gemisi ve 11 destek, 1 inşaat ve 1 yüzer üretim platformu ile dünyanın en büyük dördüncü enerji gemi filosuna sahip olduğu vurgulandı.