Enerjide 'süper izin' hazırlıkları son aşamada

MEHMET KAYA/ANKARA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın madencilik ve enerji yatırımlarında süreçleri kısaltmaya yönelik hazırlıklarının son aşamaya geldiği belirtildi. Enerji İşleri Genel Müdürü Ahmet Özkaya, TRT Radyo 1’de TBMM’ye sunulması beklenen yasa teklifi konusunda bürokrasi tarafında hazırlığın tamamlandığını belirterek “Süper izin konusunda bakanlık olarak tüm çalışmaları yapmış olduk, (Milletvekillerinin) istediği. Meclis kararı verecek. Ancak bu hafta içinde ümit ediyorum artık mecliste resmi olarak sunulacaktır. İkincil düzenlemelere ilişkin olanları da hızlandırmaya yönelik çabamız var. Tarım, Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarıyla görüştük, önümüzdeki günlerde hızlandığını göreceğiz.” açıklamasını yaptı.

Kamuoyunda “süper izin” olarak adlandırılan düzenleme, 48 aya kadar çıkabilecek izin süreçlerini 24 ayın altına düşürmeyi hedefliyor. Bu arada, YEKA programı kapsamında güneş ve rüzgar enerjisine dayalı alan tahsisi uygulamasında, 2025 yılı için planlanan 2 bin MW kurulu güçte santral için şartname ve sahaların Haziran ayı içinde açıklanacağı belirtildi. Yarışmanın ise Kasım ayında yapılması bekleniyor.