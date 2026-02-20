Enerjide Türk-Suudi stratejik ortaklığı: Rekor fiyatla 5 MW’lık tarihi adım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Riyad temasları kapsamında, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman Al-Suud ile Türkiye’de toplam 5.000 MW’lık güneş ve rüzgâr yatırımlarını öngören Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma’nın imza altına alındığını hatırlattı.

Bakan Bayraktar, bugün İstanbul’da Suudi Arabistan merkezli enerji şirketi ACWA Power ile atılan imzalarla bu işbirliğinin somutlaştırıldığını belirtti.

Bayraktar, Riyad’da Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz bin Selman ile Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükümetler Arası Anlaşmayı imza altına aldıklarını anımsatarak “Yaptığımız bu anlaşma, her iki ülke için enerji alanında atılmış çok stratejik bir adımdır” dedi.

2,1 milyon hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak

Projenin ilk fazında, Sivas ve Karaman Taşeli bölgelerinde toplam 2.000 MW’lık iki güneş enerjisi santralinin yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirileceğini ifade eden Bayraktar, bu kapasiteyle 2,1 milyon hanenin elektrik ihtiyacının karşılanacağını bildirdi.

Açıklamaya göre, Sivas’ta kilovatsaat başına 2,35 euro sent alım fiyatı üzerinde mutabakata varıldı. Karaman Taşeli’nde ise üretilen elektriğin Türkiye’de bugüne kadar görülen en düşük seviyeden kilovatsaat başına sabit 1,99 euro sent bedelle satın alınacağı, belirlenen fiyatların 25 yıl boyunca geçerli olacağı kaydedildi.

2028’de tam kapasiteye ulaşacak

Yüzde 50 yerlilik şartıyla sanayiye de güçlü katkı sunması beklenen projelerin temelinin 2026 yılı içinde atılması, 2028’de devreye alınarak en kısa sürede tam kapasiteye ulaştırılması hedefleniyor.

Toplam 5.000 MW’lık anlaşmanın ikinci fazında ise 3.000 MW ilave güneş ve rüzgâr yatırımıyla iş birliğinin büyütülmesinin planlandığı ifade edildi.

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin yenilenebilir enerji dönüşümüne ve yatırım iklimine duyulan güveni pekiştiren bu adımın sektör ve ülke için hayırlı olmasını temenni etti.