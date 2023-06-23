Eni, 4,9 milyar dolara Neptune Energy’i satın aldı

İtalyan enerji şirketi Eni, özel sermaye destekli Neptune Energy'yi 4,9 milyar dolara satın alarak Avrupa petrol ve gaz sektöründe son on yılın en büyük anlaşmasına imza attı.

Merkezi Londra'da bulunan Neptune, aralarında İngiltere, Norveç, Almanya, Cezayir, Hollanda ve Endonezya'nın da bulunduğu sekiz ülkedeki sahalarda petrol ve gaz üretiyor.

Bu işlem, Eni, BP ve Shell gibi Avrupalı petrol devlerinin karbon emisyonlarını azaltma ve daha çevreci enerji türlerine geçme hedeflerini belirledikten sonra petrol ve gaz varlıklarını satın almak yerine satma eğiliminde oldukları düşünüldüğünde önem kazanıyor.

Neptune'ün yüzde 30,6'sına sahip olan Carlyle'ın genel müdürü Bob Maguire, şirketin çoğunluğu Avrupa piyasalarına yakın portföyünün, özellikle önceleri Rusya'dan aldığı gazın yerini doldurmaya çalışan Eni için Neptune'ü cazip hale getirdiğini söyledi.

Financial Times’ın haberine göre, Eni CEO'su Claudio Descalzi, "Bu işlem Eni'ye yüksek kaliteli ve düşük karbon yoğunluğuna sahip bir portföy sunuyor. Eni, gazı küresel enerji dönüşümünde kritik bir köprü enerji kaynağı olarak görüyor." dedi.

Eni'nin yüzde 30'u İtalyan hükümetine ait.