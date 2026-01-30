ENTES, AR-GE ve dijital enerji çözümlerine yatırımı artırıyor

MÜBERRA TAŞÇI GÜREŞ

ENTES Pazarlama ve Marka Müdürü Semih Karaca, elektrik kalitesi izleme, enerji analizi, uzaktan izleme sistemleri ile birlikte koruma ve kontrol ürünlerimizle sanayi tesisleri, hastaneler, altyapı projeleri ve ticari binalar için uçtan uca çözümler sunduklarını ifade etti. Karaca, “Amacımız; enerji tüketimini şeffaf hale getirmek, kayıpları azaltmak ve işletmelerin enerji performansını uzun vadede iyileştirmek. Kullanıcılarımıza enerji izleme sistemleri, elektrik kalitesi analizörleri, uzaktan sayaç okuma çözümleri, enerji yönetim yazılımımız Enerji Doktoru ve enerji altyapısını güvence altına alan koruma, kontrol ürünleri sunuyoruz. Gerilim koruma röleleri ve elektrik kaynaklı riskleri önlemeye yönelik çözümlerimizle enerji verimliliğini aynı zamanda enerji sürekliliği ve sistem güvenliği perspektifiyle ele alıyoruz” dedi.

ENTES, enerji yönetimi, ölçüm, koruma ve kontrol sistemleri alanında faaliyet gösteriyor. ENTES, enerji verimliliğini yalnızca ölçümle sınırlı görmüyor; enerjinin güvenli, sürdürülebilir ve kesintisiz şekilde yönetilmesini hedefleyen bütüncül çözümler geliştiriyor. Enerji verimliliği çalışmalarının temelini doğru ve kapsamlı ölçüm oluşturduklarına vurgu yapan Karaca, “ENTES enerji analizörleri, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardında talep edilen elektriksel parametreleri eksiksiz şekilde ölçebilecek altyapıya sahip. Bu sayede işletmeler, enerji performans göstergelerini güvenilir verilerle izleyebiliyor ve standardın gerektirdiği sürekli iyileştirme yaklaşımını sahaya yansıtabiliyor” diye konuştu.

"Üretim kapasitemizi artırmayı hedefliyoruz"

“Süreçte öncelikle tüketimi anlık olarak ölçüyor, ardından elektrik kalitesini izleyerek harmonikler, gerilim dalgalanmaları ve kesintiler gibi verimliliği olumsuz etkileyen unsurları tespit ediyoruz diyen Karca, toplanan verileri analiz ederek kayıp ve verimsizlik noktalarını ortaya koyduklarını raporlama ve danışmanlık hizmetleriyle de işletmelere somut tasarruf ve iyileştirme önerileri sunduklarının altını çizdi. Karaca, sözlerine şunları ekledi: “2025 yılı, ENTES için inovasyon ve büyümenin öne çıktığı bir yıl oldu. Yeni nesil akıllı ölçüm cihazlarımızı ve MID sertifikalı sayaçlarımızı pazara sunduk, yazılım altyapımızı güçlendirdik. Elektrik kaynaklı risklerin önlenmesine yönelik koruma ve kontrol çözümlerimizi ürün portföyümüze dahil ettik. Aynı zamanda yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiğimiz projelerle marka bilinirliğimizi daha da artırdık. 2026 yılında AR-GE odaklı yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. IoT ve yapay zeka tabanlı enerji yönetim çözümleri geliştirmeyi, daha yüksek hassasiyetli analizörleri ürün gamımıza eklemeyi ve üretim kapasitemizi artırmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte uluslararası pazarlardaki varlığımızı güçlendirerek, enerji verimliliği alanındaki uzmanlığımızı daha geniş coğrafyalara taşımayı planlıyoruz.”

“Enerji yönetimi konusunun bilinçlendirilmesi gerekiyor”

Sanayide enerji verimliliğinin artırılması için öncelikle enerji izleme sistemlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini söyleyen Karaca, “Ölçülemeyen enerji yönetilemez. Elektrik kalitesinin iyileştirilmesi, harmonik filtreleme ve kompanzasyon çözümleriyle kayıpların azaltılması büyük önem taşıyor. Verimliliği düşük eski motor ve ekipmanların modern, yüksek verimli ürünlerle değiştirilmesi, atık ısı geri kazanım sistemlerine yönelik yatırımların teşvik edilmesi ve tüm bu süreçleri yönetecek teknik ekiplerin enerji yönetimi konusunda bilinçlendirilmesi kritik adımlar arasında yer alıyor” ifadelerini kullandı.