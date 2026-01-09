Elektrikte zamlı tarife sinyali: EPDK Başkanı tarih verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrik tarifelerine ilişkin artış ihtimaline dikkat çekti. Bloomberg’e verdiği röportajda enerji sektöründeki gelişmeleri değerlendiren Yılmaz, elektrik fiyatları, yenilenebilir enerji yatırımları ve piyasaya yönelik düzenlemeler hakkında önemli mesajlar paylaştı.

Başkan Yılmaz, kamuoyunda merak edilen "elektrik zammı" sorusuna, reel enflasyon rakamları ile mevcut tarifeler arasındaki fark olduğunu belirterek zam sinyali verdi.

Başkan Yılmaz şunları kaydetti:

"Şubat ayında hesap yapacağız, yine bir düzenleme yapabiliriz. 4 senede enflasyon yaklaşık yüzde 400'lere ulaştı, elektriğe 4 senede yapılan zam yüzde 89 seviyesinde. En az zammın yapıldığı sektör elektrik."

Öte yandan yenilenebilir enerji ve depolama teknolojilerine yönelik yatırımların hız kazandığını belirten Yılmaz, bu alandaki güncel verileri paylaştı. Yılmazın paylaştığı verilere göre tablo şu şekilde:

Enerji Bakanlığı tarafından çıkartılan depolama projeleri kanunu ile şeffaf bir lisanslama sürecinin başladığını söyleyen EPDK Başkanı, bu projelerin Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için kritik olduğunu belirtti.

Özellikle depolamalı Güneş Enerji Santralleri (GES) sayesinde, 10 yıllık periyotta 15 milyar dolarlık doğalgaz ithalatının önüne geçilmesi planlanıyor.