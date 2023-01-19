EPDK Başkanı Yılmaz: Azami uzlaştırma fiyat farkı ödenmeye başlandı

ANKARA (EKONOMİ) – Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, tartışmalara da konu olan, azami uzlaştırma fiyat mekanizmasında 40 şirketin olması gerekenden daha fazla fiyatı tüketiciye yansıtmasıyla ilgili inceleme süreci kapsamında geri ödemelerin başladığını açıkladı. EPDK belirlenen farkların geri ödenmesi yönünde karar almış ve ayrıca soruşturma da açmıştı.

Mustafa Yılmaz, yaptığı açıklamada, “Şirketlerin büyük kısmı geri ödeme sürecini başlattı. Kararımızın tebliğinin üzerinden 1 hafta geçmeden 1 milyar TL’ye yaklaşan bir kısmı tahsil edildi. Şu unutulmamalı, bu bir ceza değil haksızca alınmış bir meblağın geri iadesi. Ödemeye yanaşmayan şirket olursa EPİAŞ’taki alacaklarından ve teminatlarından keseceğiz. Yani ya ödenecek ya ödenecek. Birileri inanmak istemeyebilir ama 11 milyarı TL’yi aşan bu meblağ AUF havuzundan bütün tüketicilerin maliyetlerinde düşüş anlamına geliyor. Umuyorum bundan sonra bütün şirketlerimiz AUF konusunda en az EPDK kadar hassas davranır.” ifadesine yer verdi.

Faturalara nasıl yansıyacak

Bu arada, şirketlerden alınacak geri ödemenin faturalara nasıl yansıyacağına yönelik olarak verilen bilgide ise etkinin tarife döneminde görüleceği kaydedildi. Tarifenin belirleneceği dönemde, havuzda yaklaşık 12 milyar TL’lik bir ilave kaynağın görüleceği kaydedildi. Bu tutarın maliyetlerde de düşüş sağlayacağı vurgulanırken, hesaplama sonucuna göre elektrik bedellerinde indirim olabileceği gibi, yapılması gereken zammın oranının gerilemesi şeklinde de olabileceğinin altı çizildi. Dolayısıyla, bu tutarın geri ödenecek olması, kesin olarak tarife döneminde faturalarda bir indirim olacağı anlamına gelmiyor.

Azami uzlaştırma fiyat mekanizması devam ediyor

EPDK, geçen hafta Azami Uzlaştırma Fiyat (AUF) mekanizması kapsamında ikili anlaşmalara yönelik sehven ya da kasıtlı olarak 40 şirketin EPİAŞ’a gerçek dışı bilgi verdiği ve böylece faiziyle birlikte 11 milyar TL’yi aşan 10 milyar 208 milyon TL’lik bir tutarında gerçekte alınmaması gereken tutarın firmalara kaldığı belirlenmişti. Geri ödenen tutarlar maliyet düşüşü olarak tüketiciye yansıtacak.

Mustafa Yılmaz açıklamasında ayrıca azami uzlaştırma fiyat mekanizmasının devam ettiğini ve kurul olarak hukukiliği hakkında bir tereddütleri bulunmadığını belirtti. Azami uzlaştırma fiyat mekanizması, son dönemde enerji kaynaklarındaki fiyat artışları nedeniyle oluşturuldu. Buna göre, rüzgar, güneş gibi düşük maliyetli kaynaklarla üretim yapan firmaların belirli bir seviyenin üzerindeki karları bir havuzda toplanarak, kömür, doğalgaz gibi fiyat artışı gerçekleşen yüksek maliyetli girdiyle çalışan firmaların zararları karşılanıyor. Böylece bütün kaynakların elektrik üretmeye devam etmesi sağlanıyor. Mekanizma uzatma kararıyla halen yürürlükte bulunuyor.