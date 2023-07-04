EPDK Başkanı Yılmaz: Piyasa Takas Fiyatı, tüketiciye yansımayacak

Mehmet KAYA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrik üreticileri ve tedarikçi şirketler için verilen Piyasa Takas Fiyatı (PTF) tavanın MW/Saat başına 2 bin 600 TL’den 2 bin 700 TL’ye yükseltilmesinin üretici ve tedarikçilere yönelik bir düzenleme olduğunu, son tüketiciye yansımayacağını söyledi.



Yaptığı yazılı açıklamada, tedarikçi şirketlerin, bu artışla daha fazla kaynaktan elektrik alma imkanına kavuştuğunu belirten Yılmaz, “Azami uzlaştırma fiyat mekanizması ile arz güvenliğini ve tüketicilerimizi korumaya devam ediyoruz. Bir kez daha özellikle vurgulamak istiyorum elektrik üreticileri ve tedarikçileri için referans fiyat olan PTF tavan fiyatının yükseltilmesi vatandaşlarımızın faturalarına yönelik bir artış değil. AUF'le uyumlu şekilde tedarikçileri daha ekonomik kaynağa yöneltecek bir adım. Böylelikle portföyleri genişleyecek. Üreticiler açısından daha rekabetçi bir fiyat seviyesi oluşacak.

Özellikle pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşının etkileri ile fiyat hareketlerinde yaşanan arızi durumların ortadan kaldırılmasına yönelik yeni bir adım atmış olduk. Dün olduğu gibi yarın da fiyat hareketlerini titizlikle izlemeyi ve tüketicilerimizin korunmasına yönelik gerekli adımları kararlılıkla atmayı sürdüreceğiz” değerlendirmesini yaptı.