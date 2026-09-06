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EPDK elektrik ve petrol piyasalarında 34 lisans verdi

EPDK, elektrik ve petrol piyasalarında toplam 34 lisans verdi. Elektrik piyasasında 29 üretim ve 3 tedarik lisansı verilirken, petrol piyasasında 2 şirkete farklı faaliyet alanlarında lisans tanındı.

Haber Merkezi
AA
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EPDK elektrik ve petrol piyasalarında 34 lisans verdi
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik ve petrol piyasalarında toplam 34 lisans verirken, 1 şirketin lisans süresini uzattı.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 29 üretim lisansı, 3 tedarik lisansı verildi. Petrol piyasasında 1 şirkete ihrakiye teslimi ve 1 şirkete madeni yağ lisansı verildi.

Elektrik piyasasında 1 üretim lisansı ve 3 şarj ağı işletmeci lisansı sona erdirildi. Petrol piyasasında ise 1 şirketin madeni yağ lisansının süresi uzatıldı.

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