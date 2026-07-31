EPDK İkinci Başkanlığına Muhammed Mustafa İzgeç atandı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Cumhurbaşkanlığı tarafınca yapılan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) İkinci Başkanlığına Muhammed Mustafa İzgeç atanırken, kurul üyeliklerine ise Erdoğan Tozan ve İbrahim Tan getirildi.

Muhammed Mustafa İzgeç kimdir?

1975 yılında Elazığ’da doğan Dr. Muhammed Mustafa İzgeç, Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden 1995 yılında mezun oldu. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisansını, Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalında ise doktorasını tamamladı. İzgeç, aynı zamanda Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitirdi.

Çalışma hayatına Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Ağrı Müessese Müdürlüğünde elektrik mühendisi olarak başlayan İzgeç, ardından TEDAŞ Genel Müdürlüğünde mühendis ve Sistem İşletme Müdürü, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) bünyesinde ise mühendis ve Bölge Müdür Yardımcısı olarak görev aldı.

2014 yılında EPDK’da Başkan Danışmanlığına, 2017 yılında TEİAŞ Genel Müdür Yardımcılığına atanan İzgeç, bu süreçte MED-REG Institutional WG Başkan Yardımcılığı ve MED-TSO Başkan Yardımcılığı görevlerini eş zamanlı yürüttü. 15 Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle EPDK kurul üyeliğine getirilen İzgeç, görev süresinin ardından 16 Temmuz 2022'de yayınlanan kararla ikinci kez EPDK Kurul Üyesi olarak atanmıştı. Dr. Muhammed Mustafa İzgeç, evli ve iki çocuk babasıdır.