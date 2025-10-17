  1. Ekonomim
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), talep tarafı katılımı hizmeti kapsamında temel tüketim değerinden sapma tutarına ilişkin formülü revize etti.

EPDK, talep tarafı katılım hizmetinde tüketim sapma hesabını güncelledi
EPDK'nin, Talep Tarafı Katılımı Hizmeti Kapsamında Temel Tüketim Değerinden Sapma Tutarının Belirlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul Ve Esaslar'ı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mayısta yayımlanan sapma tutarının belirlenmesine ilişkin formülde geçen "0,4" ibaresi "0,08" olarak, "0,2" ibaresi ise "0,04" olarak değiştirildi.

