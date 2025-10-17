EPDK, talep tarafı katılım hizmetinde tüketim sapma hesabını güncelledi

EPDK'nin, Talep Tarafı Katılımı Hizmeti Kapsamında Temel Tüketim Değerinden Sapma Tutarının Belirlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul Ve Esaslar'ı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mayısta yayımlanan sapma tutarının belirlenmesine ilişkin formülde geçen "0,4" ibaresi "0,08" olarak, "0,2" ibaresi ise "0,04" olarak değiştirildi.