EPDK, TEİAŞ'ın 2026 yılı sistem kullanım ve işletim gelir tavanını belirledie

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, TEİAŞ'ın 2026 yılı sistem kullanım gelir tavanı 95 milyar 872 milyon 423 bin 210 lira, sistem işletim gelir tavanı 29 milyar 714 milyon 103 bin 577 lira olarak hesaplandı.

Ayrıca, TEİAŞ tarafından 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak iletim sistem kullanım ve sistem işletim tarifelerinin, üreticiler ve tüketiciler için "İletim Sistemi ve Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi" de Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, 15 bölgeye ilişkin üretim ve tüketim bazlı iletim sistem kullanım ve işletim tarifeleri belirlendi.