  1. Ekonomim
  2. Enerji
  3. EPDK'dan deprem bölgesindeki elektrik dağıtım şirketlerine ödeme ertelemesi
Takip Et

EPDK'dan deprem bölgesindeki elektrik dağıtım şirketlerine ödeme ertelemesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkileri nedeniyle Akedaş, Dicle, Fırat ve Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. için avans ödemelerini ertelerken, temerrüt faizi uygulanmayacağını ve alınan önlemlerin 31 Mart 2025’e kadar geçerli olacağını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
EPDK'dan deprem bölgesindeki elektrik dağıtım şirketlerine ödeme ertelemesi
Takip Et

Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin devam etmesi nedeniyle Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği'nin 140. maddesi uyarınca, Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş., Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş., Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. şirketleri için bazı önlemler alındığını duyurdu.

Karara göre, bu şirketler, ödemekle yükümlü oldukları avans ödeme bildirimlerinde belirtilen bedellerin ilgili fatura dönemine ilişkin son ödeme tarihine kadar ertelenecek. Ayrıca, avans ödemelerinin ertelendiği süre boyunca piyasa işletmecisi ve piyasa katılımcısına temerrüt faizi uygulanmayacak.

Alınan önlemler, 31 Mart 2025 tarihine kadar geçerli olacak şekilde belirlenmiştir ve karar, 1 Ekim 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Devlet ormanları da turizm amaçlı tahsis edilebilecekDevlet ormanları da turizm amaçlı tahsis edilebilecekTurizm

 

Cem Garipoğlu'nun mezarının açılacağı tarih belli olduCem Garipoğlu'nun mezarının açılacağı tarih belli olduGündem

 

Enerji
Türkiye'nin doğal gaz ithalatı ve ihracatı temmuzda arttı
Türkiye'nin doğal gaz ithalatı ve ihracatı temmuzda arttı
Türkiye'nin LPG ithalatı temmuzda azaldı
Türkiye'nin LPG ithalatı temmuzda azaldı
Türkiye'nin ham petrol ithalatı temmuzda arttı
Türkiye'nin ham petrol ithalatı temmuzda arttı
Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas: Elektrik dağıtımında yeni bir dönemin kapısını aralıyoruz
Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas: Elektrik dağıtımında yeni bir dönemin kapısını aralıyoruz
Aksa Enerji, 2030 stratejisi kapsamında 5 milyar dolar yatırım yapacak
Aksa Enerji, 2030 stratejisi kapsamında 5 milyar dolar yatırım yapacak
“Adrese teslim” GES şartı esnetildi
“Adrese teslim” GES şartı esnetildi