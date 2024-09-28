EPDK'dan deprem bölgesindeki elektrik dağıtım şirketlerine ödeme ertelemesi

Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin devam etmesi nedeniyle Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği'nin 140. maddesi uyarınca, Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş., Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş., Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. şirketleri için bazı önlemler alındığını duyurdu.

Karara göre, bu şirketler, ödemekle yükümlü oldukları avans ödeme bildirimlerinde belirtilen bedellerin ilgili fatura dönemine ilişkin son ödeme tarihine kadar ertelenecek. Ayrıca, avans ödemelerinin ertelendiği süre boyunca piyasa işletmecisi ve piyasa katılımcısına temerrüt faizi uygulanmayacak.

Alınan önlemler, 31 Mart 2025 tarihine kadar geçerli olacak şekilde belirlenmiştir ve karar, 1 Ekim 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.