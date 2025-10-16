EPDK'dan elektrik kesintisi kararı: 1,61 milyar TL faturaya yansıyacak

EPDK’nın açıklamasına göre, 2 Ekim 2025 tarihli ve 13829 sayılı Kurul Kararı ile “Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerine İlişkin Kalite Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kabul edildi. Düzenleme, Resmî Gazete’de yayımlanması için Cumhurbaşkanlığı’na gönderildi.

Oluşan tazminatlar tüketicilerin faturalarından düşülerek ödenecek

Buna göre yıllık kesintiler, uzun süreli kesintiler ve ticari kalite işlemlerindeki eksiklikler nedeniyle oluşan tazminatlar artık doğrudan tüketicilerin faturalarından düşülerek ödenecek. Bu kapsamda, düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile elektrik dağıtım ve tedarik şirketlerinin kullanıcılara ödemesi gereken toplamda 1 milyar 610 milyon TL’lik tazminat, herhangi bir başvuru gerekmeksizin hak sahiplerinin faturalarına yansıtılacak. Yeni sistem sayesinde tüketiciler faturalarında; tazminatın türü, toplam tazminat tutarı, faturada mahsuplaşılan miktar ve varsa sonraki aylarda mahsuplaşacak tutar gibi bilgilere ulaşabilecek.

"Sektörün hizmet kalitesinin artırılmasına büyük katkı sağlayacak"

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, kararın hem tüketicinin korunması hem de hizmet kalitesinin artırılması açısından kritik bir adım olduğunu belirterek şu açıklamada bulundu:

"EPDK olarak vatandaşlarımızın haklarının zayi edilmesine izin vermeyiz. Kararımızın ilgili şirketler tarafından nasıl uygulandığını, ödemelerin zamanında ve eksiksiz yapılıp yapılmadığını yakından takip edeceğiz. Kurumumuzun aldığı bu karar, sektörün hizmet kalitesinin artırılmasına da büyük katkı sağlayacak. Kentsel dağıtım bölgesinde 10 saat, kentaltı dağıtım bölgesinde 11 saat ve kırsal dağıtım bölgesinde 12 saati aşan kesintilere ilişkin uzun süreli kesinti tazminatı hakkı doğmaktadır."

2025 yılında yürürlükte olan tazminat rakamları şöyle:

Anlaşma gücü;

- 160 kVA altı olan mesken aboneleri için 554 TL

- 160 kVA altı olan diğer aboneler için 1107 TL

- 160 kVA - 630 kVA arasındaki kullanıcılar için 3323 TL

-630 kVA üzerindeki kullanıcılar için 6647 TL "