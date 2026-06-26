EPDK’dan milyonları ilgilendiren adım: Elektrik, su ve doğalgaz için yeni uygulama

Türkiye’de enerji ve altyapı hizmetlerinde yeni bir dijital döneme hazırlık yapılıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), milyonlarca aboneyi kapsayacak şekilde fatura ve tüketim verilerini tek merkezde toplayacak kapsamlı bir dijital altyapı projesi üzerinde çalışıyor. Sistemle birlikte elektrik, su ve doğalgaz tüketim bilgilerinin entegre biçimde izlenmesi hedefleniyor.

Elektrik altyapısı su ve doğalgazla entegre edilecek

Türkiye gazetesindeki habere göre; EPDK uzmanları tarafından yürütülen çalışmalara göre, mevcut elektrik sayaçları gelecekte su ve doğalgaz tüketiminin de entegre edildiği ortak bir dijital altyapının merkezi haline dönüştürülecek. Gerekli mevzuat ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, su ve doğalgaz sayaçlarının verileri de doğrudan akıllı elektrik sayaçları üzerinden okunabilecek.

Bu yenilikçi adımla kurulacak olan Millî Akıllı Sayaç Sistemi (MASS), farklı marka sayaç, modem ve haberleşme yazılımlarını ortak bir protokolde buluşturarak "millî bir ekosistem" yaratmayı hedefliyor.

Vatandaşa “tek uygulama” kolaylığı

Ortak altyapının hayata geçirilmesi, vatandaşlar için büyük bir kullanım kolaylığı sağlayacak. Aboneler; farklı kurumlar ve mobil uygulamalar arasında geçiş yapmaya gerek kalmadan elektrik, su ve doğalgaz tüketimlerini tek bir uygulama üzerinden yönetebilecek.

Yeni sistemin kullanıcılara sunacağı başlıca avantajlar şunlar olacak:

Tüketim miktarlarının tek ekrandan anlık olarak takip edilebilmesi.

Geçmiş dönem faturalarının ve kullanım verilerinin kolayca karşılaştırılabilmesi. Dağıtım şirketlerinin tek bir teknolojiye bağımlılığının ortadan kalkmasıyla operasyonel maliyetlerin düşürülmesi.

Akıllı sayaç projesinde iletişim altyapısı güçlendirilecek

Sistemin kurulum aşamasında, özellikle kırsal bölgelerdeki coğrafi ve teknolojik kısıtlamalar da göz önünde bulunduruluyor. Uzmanlar, projenin ilk etabında kırsal alanlarda bazı iletişim zorlukları yaşanabileceğine dikkat çekerek, bu bölgeler için "hibrit" bir haberleşme yapısının kurgulandığını belirtiyor.

Bu kapsamda, elektrik hattı üzerinden veri iletimi sağlayan teknolojiler ile radyo frekansı üzerinden çalışan sistemlerin bir arada kullanılması planlanıyor. Yeni nesil iletişim yöntemlerinin geliştirilmesi ve sistemin tüm yurda kesintisiz entegre edilmesi amacıyla AR-GE çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği ifade edildi.