EPDK’dan üretim tesislerine güç artışı için yeni uygulama

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), iletim ve dağıtım sistemine bağlı elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin yaklaşık 3 aylık süreyle belirli oranda yapacakları güç artışının, aşım sayılmayacağını bildirdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), iletim ve dağıtım sistemine bağlı elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin yaklaşık 3 aylık süreyle belirli oranda yapacakları güç artışının, aşım sayılmayacağını bildirdi.
EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

1 Aralık 2025’te yürürlüğe girecek

Karara göre, elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından güç artışı miktarını ve süresini içerecek şekilde Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ve ilgili dağıtım şirketine başvuru yapılması kaydıyla söz konusu üretim tesislerinin veriş yönündeki anlaşma güçlerinin üzerinde sisteme verecekleri elektrik enerjisi, güç aşımı olarak değerlendirilmeyecek.

Karar, iletim sistemine bağlı üretim tesisleri için başvuru tarihinden sonraki 5'inci iş gününden, dağıtım sistemine bağlı üretim tesisleri için 10'uncu iş gününden sonra geçerli olacak ve 1 Aralık 2025 - 28 Şubat 2026 tarihleri arasında uygulanacak. Üretim tesislerinin, bu kurul kararı kapsamında belirlenen güç değerini aşmaları durumunda ise aşım miktarı, güç aşımı olarak değerlendirilecek.

Güç artışı düzenlemesine itiraz hakkı tanındı

Başvuruya konu üretim tesislerinin sabit iletim bedelleri veya sabit dağıtım sistem kullanım bedelleri anlaşma gücü değerleri üzerinden hesaplanacak.
Lisansız elektrik üretim tesisleri ise karar kapsamı dışında kalacak.
Öte yandan karar, teknik koşulların veya sistem işletme güvenliğinin zorunlu kıldığı hallerde, üretim tesisine ilişkin başvuruda yer alan güç artış miktarı veya süresinin kısmen veya tamamen TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketi tarafından kısıtlanabilmesine, bu durumda TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketi tarafından ilgili tüzel kişiye bilgi verilmesine, bu kapsamda bilgi verme tarihinden itibaren en geç beş iş günü içerisinde TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketi tarafından kısıtlamaya ilişkin gerekçelerin ilgili tüzel kişiye yazılı olarak bildirilmesine ve bildirim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ilgili tüzel kişinin bu karara karşı Kurum'a itirazda bulunabilmesini imkan tanıyor.

