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EPİAŞ’tan Özbek Emtia Borsası ile işbirliği anlaşması

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. ve Özbek Emtia Borsası enerji ve emtia piyasalarında işbirliğini artırmak amacıyla bir mutabakat belgesi imzaladı.

Haber Merkezi
AA
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EPİAŞ’tan Özbek Emtia Borsası ile işbirliği anlaşması
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Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) ile Özbek Emtia Borsası (Uzbek Commodity Exchange - UZEX) iş birliği yapacak.

EPİAŞ'ın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, iki kurum arasında enerji ve emtia piyasalarında işbirliğini artırmak amacıyla bir mutabakat belgesi imzalandı.

İmza töreni EPİAŞ Genel Müdürü Taha Meli Arvas ve UZEX Yönetim Kurulu Başkanı Badriddinov Ziyoviddin Bositovich'in katılımlarıyla düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arvas, "Türkiye'nin enerji borsası olarak Özbekistan'da enerji ve emtia piyasalarının geliştirilmesine yönelik tecrübemizi ve teknolojik çözümlerimizi paylaşmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

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