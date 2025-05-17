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Erdoğan Karadeniz'de 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfedildiğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de Abdülhamid Han sondaj gemisi ile 75 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi yaptıklarını açıklayarak, "Bu miktarla konutlarımızın ihtiyacını yaklaşık 3,5 yıl boyunca tek başına karşılayacağız. Ekonomik değeri 30 milyar dolar" dedi.

Haber Merkezi
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Erdoğan Karadeniz'de 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfedildiğini açıkladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz’de yeni doğal gaz keşfedildiğini açıkladı. İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışında konuşan Erdoğan şunlarI söyledi:

"7. nesil sondaj gemimiz Abdülhamid Han le Göktepe-3 kuyusunda 27 Mart'ta başlayan çalışmalarımız dün itibarıyla tamamlandı. Göktepe-3 kuyusundan dün müjdeli haberi aldık.

Sahada 75 milyar metreküplük yen doğal gaz keşfi yaptık. Bu miktarla konutlarımızın ihtiyacını yaklaşık 3,5 yıl boyunca tek başına karşılayacağız. Ekonomik değeri 30 milyar dolar.

Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşana kadar durmadan, dinlenmeden, eleştirilere ve engellere aldırmadan yola devam edeceğiz."

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