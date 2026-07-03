Eşel mobil sistemindeki son değişim nasıl etkili olacak?

ABD-İran gerilimi ile küresel piyasalarda yaşanan enerji fiyatlarındaki yükselişlerin akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalarla tüketiciye etkisini sınırlamak amacıyla uygulanan eşel mobil sisteminde yeni dönem başladı.

Yapılan son düzenleme ile devlet, akaryakıtta fiyat artışlarını frenlemek amacıyla Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) üzerinden sağladığı desteği kademeli olarak geri almaya başladı.

Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası (TABGİS) Başkanı Akın Ketenci, eşel mobil sistemindeki yeni düzenlemeyi İdeal Data Haber’e değerlendirdi.

Ketenci, bugünden itibaren uluslararası piyasalarda akaryakıt fiyatlarında artış yaşanması halinde, 31 Temmuz’a kadar oluşacak fiyat artışlarının yalnızca yüzde 50’sinin ÖTV’den karşılanacağını söyledi. Önceki uygulamada bu oranın yüzde 75 olduğunu belirten Ketenci, yeni düzenleme ile devletin vergi desteğini azalttığını ifade etti.

Fiyatla düştüğünde doğrudan pompaya yansımayacak

Uluslararası piyasalarda fiyatların düşmesi durumunda ise farklı bir mekanizma işleyecek. Ketenci, fiyat düşüşlerinden kaynaklanan tutarın tamamının ÖTV’ye aktarılacağını belirterek, yeni uygulama kapsamında küresel piyasalarda yaşanacak gerilemelerin artık doğrudan pompa fiyatlarına yansımayacağını kaydetti. Buna göre oluşan fark, devletin daha önce vazgeçtiği ÖTV gelirlerinin telafisinde kullanılacak.

Ketenci ayrıca, Temmuz-aralık dönemi için normal koşullarda bir önceki altı aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranında ÖTV artışı yapılması gerektiğini ancak bu artışın mevcut düzenleme kapsamında piyasaya yansımayacağını söyledi. Bunun tüketiciler açısından avantaj yarattığını belirten Ketenci, önümüzdeki bir ila iki aylık süreçte hem uluslararası fiyatlardan hem de ÖTV kaynaklı sert fiyat hareketleri beklemediklerini ifade etti.