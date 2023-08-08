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Estonya devasa rüzgar çiftliğinin inşasına başlandı

Baltık bölgesindeki en büyük rüzgar çiftliğinin inşasına Estonya'da başlandı.

Haber Merkezi
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Estonya medyasında yer alan haberlere göre, söz konusu rüzgar çiftliği ülkenin güneybatısındaki Parnu şehrinin Tootsi kasabasında inşa edilecek.

Toplam 38 türbinden oluşacak 255 megavat kapasiteli çiftliğin 2025'te tamamlanması ve Estonya'nın elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılaması bekleniyor.

Çiftlik için yatırım tutarının 350 milyon avro düzeyinde olacağı kaydedildi.