ETKB’den yenilenebilir enerji atağı: 2 bin MW kurulu güç için 16 yarışma açılacak

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yarışma ilanlarının 9 Eylül günlü resmi gazetede yayımlandığı hatırlatılarak, güneşte enerjisi santralleri (GES için başvuruların 4 Kasım’da, rüzgâr enerjisi santralleri (RES) için 18 Kasım’da alınacağı belirtildi.

Bakan Alparslan Bayraktar’ın 4-5 Eylül günlerinde İzmir’de yapılan TÜREK kongresinde, RES ve GES olarak, 2035 yılında 120 bin MW kurulu güce ulaşma hedefini tekrarladığı hatırlatılan açıklamada, bu hedef doğrultusunda her yıl 2 bin MW kurulu güçte yarışma açılma kararı vurgulandı.

Bu kapsamda, 2025 için YEKA yarışmalarının planlandığı belirtilen açıklamada, “YEKA GES-2025 yarışmasıyla toplam 850 MWe gücündeki bağlantı kapasitesine yönelik 10 yarışma düzenlenecek. YEKA RES-2025 yarışmasıyla da toplamda bin 150 MWe gücündeki bağlantı kapasitesi için 6 yarışma yapılacak. ..Yarışmaların yeri, tarihleri ve saatleri bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek” bilgisi verildi.

Tavan ve taban fiyatlar

Bakanlık açıklamasında, tüm yarışmalar için başlangıç tavan fiyatı, 5,50 Euro-cent/kWh olacağı, GES’lerde taban fiyat 3,25 Euro-cent/kWh, RES’lerde ise 3,50 Euro-cent/kWh olacağı kaydedildi. Tüm yarışmalarda taban fiyata ulaşılması halinde MW başına katkı payı artırma başlangıç fiyatı 10 bin Euro olacak. Yatırım yapmak isteyen şirketler, katkı payında yarışacaklar.

GES’lerde üretilen elektrik, sözleşme imza tarihinden itibaren 60 ay boyunca, RES’lerde ise 72 ay boyunca serbest piyasada satılabilecek. Serbest piyasada satış süresi bittikten sonra hem GES’lerde hem de RES’lerde 20 yıllık elektrik enerjisi alım süresi başlayacak. Resmi Gazetenin 9 Eylül günlü sayısında yayımlanan YEKA GES ve RES yarışmasının yer adı ve kurulu güçleri şöyle:

Yeka ges 2025

Yarışma Adı Bağlantı Kapasitesi (MWe)

Bolu GES 50

Elazığ GES 50

Erzurum 1 GES 100

Erzurum 2 GES 150

Erzurum 3 GES 85

Eskişehir GES 260

Kahramanmaraş GES 40

Mardin GES 40

Van GES 40

Demirköprü Yüzer GES 35

Yeka res 2025

Yarışma Adı Bağlantı Kapasitesi (MWe)

Sivas RES 500

Balıkesir 1 RES 160

Balıkesir 2 RES 120

Balıkesir 3 RES 110

Aydın-Denizli RES 140

Kütahya RES 120