Evdeki gizli tehlike: ‘Vampir Enerji’ tüketimin yüzde 10'una ulaşabiliyor

Gün sonunda televizyonun kapatılması, telefonun şarjdan çekilmesi ya da bilgisayarın uyku moduna alınması, enerji tüketiminin tamamen durduğu anlamına gelmiyor.

Birçok elektronik cihaz, aktif olarak kullanılmadığı stand-by (bekleme) konumunda da gizli bir şekilde enerji çekmeyi sürdürüyor.

Akkök Holding, Başkent Doğalgaz ve Torunlar Enerji ortaklığında faaliyet gösteren Sepaş Enerji, günlük yaşamda fark edilmeyen bu alışkanlıkların, enerji tüketiminin görünmeyen yüzünü oluşturduğunu belirtiyor.

Bekleme modu her zaman tamamen kapalı anlamına gelmiyor

Günümüzde birçok elektronik cihaz, kullanım sonrasında tamamen kapanmak yerine bekleme modunda çalışmaya devam ediyor.

Özellikle uzaktan kumandayla açılıp kapanan televizyonlar, sürekli internet bağlantısı gerektiren modemler, oyun konsolları ve dijital ekranlı mutfak cihazları bu tüketimin en sık görüldüğü alanlar arasında yer alıyor.

Cihazların sunduğu kullanım kolaylıkları günlük yaşamı pratikleştirirken akıllı televizyonların güncelleme yapması, modemlerin ağ bağlantısını sürdürmesi veya oyun konsollarının çevrim içi sistemlerle bağlantıda kalması gibi nedenler, enerji tüketiminin yalnızca aktif kullanım süreleriyle sınırlı olmadığını gösteriyor.

Dijitalleşme yeni alışkanlıkları da beraberinde getiriyor

Akıllı ev teknolojilerinin ve bağlantılı cihazların yaygınlaşmasıyla da birlikte elektronik ekipmanların günlük yaşamdaki yeri her geçen gün artıyor.

Evlerde kullanılan elektronik ürünlerin internete bağlı hale gelmesiyle birlikte enerji tüketimi, kullanım anlarının dışında, cihazların bağlantıda kaldığı sürelerle de ilişkilendiriliyor.

Bu nedenle enerji tüketimini değerlendirirken kullanılan cihazları ve gün boyunca bağlı kalan sistemleri de dikkate almak gerekiyor.

Sepaş Enerji, vampir enerji yükünün azaltılmasına yönelik olarak kullanılmadığı dönemlerde cihazların tamamen kapatılmasının, prizde bırakılan adaptörlerin kontrol edilmesinin ve bağlantılı cihazların çalışma sürelerinin gözden geçirilmesinin, gizli tüketimin daha iyi yönetilmesine katkı sağlayabileceğini belirtiyor.

Şirket enerji kullanımına ilişkin bilinç düzeyinin artırılmasına katkı sağlayacak bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.