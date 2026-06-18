Fatih Birol’dan kritik uyarı: Hürmüz sonrası eski düzen geri gelmeyecek

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, enerji sisteminin çok büyük bir krizden geçtiğini belirterek, ABD-İran arasındaki geçici anlaşmanın enerji piyasasına etkilerini değerlendirdi.

Birol, konuşmasında şunları ifade etti:

"60 günlük müzakere süreci çok önemli ve hepimiz bunu takip edeceğiz. Yıllarca Hürmüz'ün kapatılabileceğine yönelik senaryoları abartı bulurken gerçek oldu. Fiyatların daha fazla gitmesini engelleyen iki şey oldu. Biri 28 Şubat'tan önce dünya petrol piyasalarında büyük bir bolluk vardı. İkincisi 11 Mart'ta biz mevcut petrol stoklarımızdan 400 milyon varil piyasaya sürdük fiyatların 20 dolar düşmesine neden oldu. Bu ikisi krizin daha fazla büyümesini engelledi.

“Dünya ekonomisi kırmızı bir hatta giriyor”

Eğer haziran sonuna kadar Hürmüz Boğazı açılmazsa dünya ekonomisi kırmızı bir hatta giriyor diye söyledim. Temmuz ve ağustos itibarıyla seyahat sezonu başlamasıyla petrol talebi artar. Fakat şimdi çözüm bulumunmuş gibi gözüküyor, bu da güzel haber. Sorunun çözümünün tek ve en önemli yolu Hürmüz Boğazı'nın koşulsuz ve tehlikesiz olarak açılması. Bunun da neticesinde fiyatların indiğini gördük. 60 günün sonunda müzakereler nasıl sonuçlanacak bu önemli bir konu.

“Ticaret yolları değişecek”

“Hürmüz'le ilgili şunu söyledim. 'Vazo kırıldı'. Bundan sonra o vazoyu eski haline getirmenin imkânı yok. Piyasalar ve bütün aktörler bir kere kapandı bir kere daha kapanabilir. Bu insanların kafasına yerleşti. Ülkeler artık enerji stratejilerini ve ortaklıklarını gözden geçirmeye başladı. Artık yeni ticaret yolları ortaya çıkacak, mevcut yollar değişecek.”