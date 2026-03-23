G7 bildirisi bir uyarı mı, yoksa müdahale sinyali mi? Enerji piyasalarında 'deniz güvenliği' alarmı

Küresel enerji piyasalarında tansiyonun yükseldiği bir dönemde, dünyanın en büyük ekonomilerini bir araya getiren G7 ülkeleri, stratejik deniz rotalarının güvenliğini sağlamak amacıyla kararlı bir duruş sergiledi. ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Kanada ve Japonya dışişleri bakanlarının imzasıyla hafta sonu yayınlanan ortak bildiri, enerji sevkiyatındaki olası kesintilere karşı uluslararası toplumun hazırlıklı olduğu sinyalini verdi.

Kritik geçiş noktalarına stratejik güvence

Bildiride, özellikle Hürmüz ve Bab-ül Mendep gibi küresel enerji ticaretinin can damarı olan bölgelerdeki güvenlik risklerine dikkat çekildi. Bakanlar, serbest navigasyon ve deniz yollarının güvenliğinin sadece ticari bir gereklilik değil, aynı zamanda küresel barış ve istikrarın temeli olduğunu vurguladı. Açıklamada, deniz yolu ticaretine yönelik her türlü müdahalenin enerji piyasalarında kabul edilemez dalgalanmalara yol açacağı ve bu durumun küresel ekonomiyi tehdit ettiği belirtildi.

Gerekli önlemler masada

G7 diplomatları, arz güvenliğini korumak adına uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli tüm adımların atılacağını taahhüt etti. Bu kapsamda, deniz devriyelerinin koordinasyonu, istihbarat paylaşımı ve enerji altyapısına yönelik siber veya fiziksel tehditlere karşı caydırıcı mekanizmaların devreye alınması planlanıyor. Bildiri, aynı zamanda bölgedeki müttefik ülkelerle dayanışma içinde olunacağının da altını çizdi.

Piyasalara ‘istikrar’ mesajı

Ekonomik perspektiften bakıldığında bu hamle, son dönemde jeopolitik risklerle dalgalanan enerji fiyatlarını dengelemeyi hedefliyor. G7’nin bu çıkışı, spekülatif fiyat hareketlerine karşı bir ‘erken uyarı sistemi’ olarak değerlendiriliyor. Bakanların bu ortak iradesi, enerji arz zincirinin kırılganlığını azaltmayı ve sanayileşmiş ülkelerin enerji güvenliğini garanti altına almayı amaçlıyor.