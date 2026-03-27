G7’den petrol rezervleri konusunda temkinli yaklaşım

G7 maliye bakanları, ABD-İsrail’in İran’a yönelik savaşının tetiklediği petrol fiyatlarındaki sert yükselişe rağmen stratejik petrol rezervlerinin hemen piyasaya sürülmemesi konusunda geniş bir uzlaşıya vardı. Pazartesi günü yapılan telekonferansta bakanlar, enerji arzını desteklemek için gerekli adımların atılabileceğini, stokların serbest bırakılmasının da seçenekler arasında olduğunu belirtti ancak bu aşamada harekete geçilmedi.

Bir G7 yetkilisi, “Kimse karşı çıkmadı, mesele sadece zamanlama. Daha fazla analiz gerekiyor” dedi. Yetkili, nihai kararın liderler tarafından alınacağını, enerji bakanlarının salı günü, G7 liderlerinin ise hafta içinde konuyu ele alacağını açıkladı.

G7; ABD, Kanada, Japonya, İtalya, İngiltere, Almanya ve Fransa’dan oluşuyor. Tartışmalar, savaşın enerji fiyatlarını yükseltmesiyle birlikte küresel ekonomide stagflasyon riskinin gündeme geldiği bir dönemde gerçekleşti. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, üye ülkelerin enerji fiyat artışlarını hafifletmek için devlet yardımı kullanabileceğini, elektrik vergilerinin düşürülmesini ve karbon fiyatlandırmasının modernize edilmesini önerdi.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ise yüksek enerji fiyatlarının stagflasyonist şok riski yarattığını, ulusal önlemlerin hedefli ve geçici olması gerektiğini, petrol ve gaz talebini artırmadan ekonominin karbonsuzlaştırılmasına devam edilmesi gerektiğini vurguladı. G7 maliye bakanlarının pazartesi günü enerji fiyatlarına karşı politika yanıtlarını yeniden tartışması bekleniyor.