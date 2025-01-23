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Gaz depolama seviyeleri düştü

Gaz depolama seviyelerinde düşüş sonrası LNG tankerleri rotayı Avrupa'ya çevirdi.

Haber Merkezi
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Gaz depolama seviyeleri düştü
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LNG taşıyan tankerler Atlantik'te rota değiştirerek Avrupa'ya yönelirken, kargo sahipleri Ukrayna üzerinden Rus boru hattı gaz akışının kesilmesiyle sarsılan pazardan kâr elde etmeye çalışıyor.

Emtia veri firması ICIS'e göre, ABD'den yola çıkan en az 7 LNG kargosu bu ay orijinal rotalarından keskin dönüşler yaparak kuzeye yöneldi.

Veriler, altı geminin Ümit Burnu ve Asya'ya, bir diğerinin ise Kolombiya'ya doğru gittiğini ancak hepsinin şu anda Avrupa limanlarına doğru ilerlediğini gösteriyor.

ICIS'te LNG piyasası analisti olan Alex Froley, bazı gemilerin "yönlerini oldukça dramatik bir şekilde değiştirdiklerini" söylerken, "Bu kadar çok rota değişikliği ve bu kadar çok bariz geri dönüş görmek alışılmadık bir durum” dedi.

AGSI verilerine göre 22 Ocak itibariyle Avrupa Birliği üyelerinin toplam doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 58,50 olurken, doluluk oranı Almanya'da yüzde 61,43, Fransa'da yüzde 42,62, Hollanda'da yüzde 43,11  ve İtalya'da yüzde 67,90 seviyesinde bulunuyor.

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