Gaz fiyatlarına yeni grev baskısı
Avustralya'da Chevron işçileri grevlerin yeniden başlaması yönünde oy verdiler, gaz fiyatları yükseldi.
Chevron'un Batı Avustralya'daki LNG tesislerinde örgütlü sendikaların oluşturduğu Offshore Alliance, sendika üyesi işçilerin yaptıkları oylamadan grevlerin yeniden başlatılması kararı çıktığını duyurdu.
Chevron'un Gorgon ve Wheatstone tesislerinde gece vardiyasında çalışan işçiler, iki sendikanın koalisyonu olan Offshore Alliance'ın öğleden sonra yaptığı toplantıda grevlerin yeniden başlatılması yönünde oy kullandı.
Avustralya'dan gelen LNG grevlerinin yeniden başlayacağı haberleri sonrası Hollanda TTF'de Kasım teslimi doğal gaz fiyatı 38 euro seviyesini gördü. Şu sıralarda yüzde 4,13 artışla 37,89 euro seviyesinde.
Aralık teslimi doğal gaz yüzde 2,92 artışla 42,61 eurodan işlem görüyor