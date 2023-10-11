Gaz piyasalarında grev korkusu

Dünya enerji devi Chevron'un Avustralya'daki iki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisindeki grevlerin yeniden başlamasını durdurmaya yönelik görüşmelerde bugün ilerleme kaydedildi, ancak henüz bir anlaşma sağlanamadı.

Görüşmelere katılan bir sendika temsilcisine göre, Chevron ve sendikalar Avustralya'nın endüstriyel hakemi Adil Çalışma Komisyonu önündeki görüşmelerde ilerleme kaydetti, ancak bir anlaşmaya varamadı.

Temsilci, bundan sonraki görüşmenin Perşembe günü olarak planlandığını belirtti.

Chevron'daki olası grev endişeleri küresel doğal gaz fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturuyor.