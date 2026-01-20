Gazprom uyardı: Avrupa’da doğal gaz depoları hızla boşalıyor

Gazprom’un yazılı açıklamasında, Avrupa ülkelerinin yer altı doğal gaz depolarındaki stokları hızlı biçimde kullandığına dikkat çekildi. Açıklamaya göre depolardan şu ana kadar 33,8 milyar metreküp gaz çekildi ve bu miktar, ısıtma sezonu öncesinde depolara enjekte edilen gazın yüzde 67,5’ine denk geliyor.

Şirket, mevcut verilerin Avrupa’daki yer altı doğal gaz depolama tesislerinin yaklaşık yarısının boşaldığını ortaya koyduğunu bildirdi.

Açıklamada, bazı büyük Avrupa ekonomilerindeki yer altı doğal gaz depolama tesislerinin güncel doluluk oranlarına da dikkat çekildi. Buna göre Hollanda’da depoların doluluk seviyesi yüzde 35,4’e gerilerken, Almanya’da bu oran yüzde 42,2, Fransa’da ise yüzde 41,7 olarak kaydedildi. Gazprom, söz konusu doluluk oranlarının kış koşulları ve enerji arz güvenliği açısından yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Doğal gaz fiyatları, yıl başından bu yana yüzde 26 arttı

Şirket açıklamasında, depolardan yüksek miktarda gaz çekilmesinin fiyatlara da yansıdığına işaret edildi. Buna göre Almanya’da ertesi gün teslimatlı doğal gaz fiyatları, yıl başından bu yana yüzde 26 artarak Haziran 2025’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Gazprom, fiyat artışında depolardaki hızlı düşüşün belirleyici etkenlerden biri olduğunu belirtti.

Avrupa pazarında yüzde 40’a varan paya ulaştı

Açıklamada, Ukrayna savaşı öncesinde Avrupa’nın en büyük doğal gaz tedarikçisi konumunda olan Gazprom’un, yaklaşık 50 yıl boyunca yapılan boru hattı yatırımları sayesinde 2022’ye kadar Avrupa pazarında yüzde 40’a varan paya ulaştığı hatırlatıldı.

Ancak uygulanan yaptırımların ardından Avrupa’daki birçok müşterinin tedarik tercihini ABD, Katar ve Norveç gibi sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sağlayıcılarına kaydırdığına dikkat çekildi. Bu çerçevede Gazprom’un Avrupa’ya sevk ettiği doğal gaz miktarının 2021’de 201,7 milyar metreküp seviyesindeyken, 2024’te yaklaşık 15 milyar metreküpe kadar gerilediği kaydedildi.