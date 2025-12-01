GOEN’den, Türkiye’nin ilk kese tipi enerji depolama yatırımı

MEHMET KAYA/ANKARA

GO Enerji (GOEN), kese tipi denilen ve LG’nin geliştirdiği, daha uzun süre ve ilerleyen yıllarda da daha yüksek elektrik verme imkanı sunan batarya teknolojisine dayalı üretim yatırımına başlayacağını duyurdu.

Ankara’da kurulacak fabrika için birkaç gün içinde resmi anlaşma imzalanacak. GOEN CEO’su Gökhan Yıldız, 45 milyon Euro ve yıllık 2,5 GWh üretimle başlayacak fabrikanın, 2 yıl içinde yıllık 7,5 GWh üretim miktarına çıkarılması planlanıyor. Ankara’da ASO OSB-2’de kurulacak fabrikanın yatırım tutarının ileride 1 milyar dolara ulaşabileceğini söyleyen Gökhan Yıldız, avantaj sağlayacakları teknoloji ile öne çıkmak istediklerini vurguladı.

Türkiye’de hali hazırda, depolamalı enerji üretimi ve münhasıran depolama yatırımları için lisanslar verildiğini bunların 30 GWh’nin üzerinde olduğunu hatırlatan Yıldız, otel, işletme, fabrika vb. kendi tesislerine depolama yatırımı kurmak isteyenler olacağını vurgulayarak, bunların da ilk etapta 30 GWh’nin üzerinde bir potansiyel oluşturduğunu kaydetti. Yıldız, “Sadece ithalata dayalı değil, Türkiye’de üretmeyi hedefledik. 30 GWh (kamu lisanslamalarıyla yapılacak yatırım) başlangıç için gayet yeterli. Eminim ilerleyen süreçlerde, Türkiye’de ekstrem bir durum olmadığı sürece, bizim beklentimiz, bir 30 GW arasında endüstriyel ve ticari yatırımların gerçekleşmesi olacağı şeklinde diye öngörümüz var” dedi. LG’nin Polonya fabrikasında üretilen hücreleri alacaklarını ve elektronik devreler-yazılımlar dahil tüm sistemi Ankara’daki fabrikada üreteceklerini söyleyen Gökhan Yıldız, bunun LG açısından da bir ilk olduğunu, ilk kez bir başka ülkeye kendi markaları dışında bir markaya hücre vermiş olacaklarını kaydetti.