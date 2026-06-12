Goldman Sachs, 2027 yılı petrol fiyat beklentisini aşağı yönlü güncelledi

Goldman Sachs analistleri, 11 Haziran tarihli notlarında bankanın küresel referans Brent petrolü için 2027 yılı ortalama fiyat tahminini varil başına 80 dolara, ABD referansı West Texas Intermediate (WTI) için ise 75 dolara düşürdüğünü bildirdi.

Banka, Birleşik Arap Emirlikleri’nin OPEC’ten ayrılmasının ardından bu ülkeye yönelik üretim beklentilerini yukarı yönlü revize ederken, Brezilya, Guyana ve Venezuela için de üretim tahminlerini artırdı.

Analistler ayrıca Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasının ardından kısa vadede küresel tüketimde toparlanma beklese de, Çin’deki talep zayıflığının etkisiyle toplam talep görünümünün baskı altında kalacağını belirtti.

Analistler, “Hürmüz şokunun, özellikle savaşın başlamasından bu yana otomobil satışlarında elektrikli araçların payının sıçradığı Çin'de, petrol alternatiflerine geçişi hızlandırdığı için, 2027'de talep zayıflığının yüzde 10'un biraz üzerinde kalacağını varsayıyoruz” dedi.

ABD ihracatı ve Çin talep yavaşlaması petrol şokunu dengeledi

Rekor seviyedeki ABD ihracatı, Çin’de talepte yaşanan keskin ve beklenmedik yavaşlama ile Hürmüz Boğazı üzerinden ham petrol akışının sürmesi, Orta Doğu kaynaklı günlük 10 milyon varili aşan arz kaybının yarattığı şokun büyük bölümünü dengeledi.

Savaş öncesinde oluşan arz fazlası da fiyatlar üzerindeki baskıyı hafifletirken, petrolün varil başına 100 doların altında kalmasına katkı sağladı.

Goldman Sachs’tan petrol piyasası için “dayanıklı fiyat” öngörüsü

Goldman Sachs, ülkelerin stoklarını yeniden doldurma ihtiyacı ve Basra Körfezi kaynaklı arzla bağlantılı risk priminin devam etmesi nedeniyle, günlük 3,5 milyon varillik küresel fazlaya rağmen petrol fiyatlarının 2027 yılında “dayanıklı” kalacağını öngördü.

Banka ayrıca bu çeyrekte günlük 5 ila 6 milyon varillik bir arz açığı beklediğini, ancak bu seviyenin savaş öncesi zayıf talep ve yapısal arz fazlası nedeniyle Orta Doğu sıvı yakıt üretiminde yaşanan günlük 14 ila 15 milyon varillik düşüşün altında kaldığını belirtti.

Goldman, Körfez üreticilerinden yapılan petrol ihracatının ise önceki tahmin olan haziran sonu yerine ağustos sonu itibarıyla normal seviyelere dönmesini bekliyor.