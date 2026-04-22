Goldman Sachs küresel petrol stoklarında rekor düşüş için uyardı

Goldman Sachs analistleri, Hürmüz Boğazı’ndan petrol akışının nisan sonuna kadar toparlanmaya başlaması halinde bile küresel görünür petrol stoklarının rekor düşük seviyelere gerileyebileceğini belirtti.

Analistler, ateşkes sonrasında risk primindeki gerileme, boğazın yeniden açılması öncesinde stok eritilmesi ve spot alımlardaki yavaşlamanın petrol fiyatlarının yumuşamasına katkı sağladığını ifade etti.

Buna karşın, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol akışının halen normal seviyelerin yalnızca yaklaşık yüzde 10’u düzeyinde tahmin edildiğini, tam yeniden açılma sonrasında bile toparlanmanın kademeli olmasının beklendiğini kaydetti.

Goldman Sachs’a göre bu nedenle küresel petrol stoklarındaki düşüşün mayıs ayı boyunca ya da daha uzun süre devam etmesi bekleniyor.

Petrol fiyatlarındaki artış CATL için fırsat yarattı

Dünyanın önde gelen batarya üreticisi CATL, küresel petrol fiyatlarında yaşanan son yükselişlerin, enerji depolama sistemleri ve elektrikli araç bataryaları için yeni gelişme fırsatları oluşturduğunu açıkladı.

CATL Teknoloji Başkanı Gao Huan, enerji maliyetlerindeki artışın sürdürülebilir enerji çözümlerine olan talebi desteklediğini belirtti. Gao, CATL'ın bu talebi karşılamak amacıyla üretim tekniklerini sürekli geliştirdiğini vurguladı.

Gao, yüksek kaliteli ürünlerin küresel ölçekte geniş kapsamlı teslimatını sağlamak için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.