Goldman Sachs uyardı: Hürmüz’de bir aylık duraksama fiyatları ikiye katlar!

Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı’ndan LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) sevkiyatının bir ay süreyle durması halinde Avrupa doğalgaz fiyatlarının mevcut seviyelerin iki katından fazla artabileceğini öngördü.

Bankaya göre, böyle bir senaryoda fiyatlar milyon mmBTU (İngiliz ısı birimi) başına 25 dolara kadar yükselebilir. Bu da yaklaşık yüzde 130’luk bir sıçramaya işaret ediyor.

1 Mart tarihli analiz notunda, Daan Struyven’in de aralarında bulunduğu Goldman analistleri, Avrupa ve Asya’daki gösterge fiyatların İran bağlantılı jeopolitik riskleri henüz tam anlamıyla fiyatlamadığını belirtti. Küresel LNG ticaretinin yaklaşık beşte biri — büyük ölçüde Katar kaynaklı — Hürmüz Boğazı’ndan geçiyor. Bu geçiş hattında yaşanacak bir kesinti, özellikle Avrupa ve Asya spot piyasalarında sert fiyat artışlarını tetikleyebilir.

Hollanda merkezli TTF doğal gaz kontratlarının son yıllardaki seyrine bakıldığında, 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından fiyatların 80–90 dolar/mmBtu seviyelerine kadar tırmandığı görülmüştü. Halihazırda fiyatlar 10–15 dolar/mmBtu bandında seyrediyor. Goldman’ın 25 dolar/mmBtu senaryosu, mevcut seviyelere kıyasla keskin bir artışa işaret etse de 2022’deki enerji krizinde görülen zirvelerin altında kalıyor.

"Piyasalar yeni bir fiyat şokuna açık kalmaya devam edecek"

Analistler, Hürmüz’de kesintinin iki aydan uzun sürmesi halinde Avrupa doğalgaz fiyatlarının yaklaşık 35 dolar/mmBtu üzerine çıkabileceğini ve bunun küresel ölçekte talep daralmasını tetikleyebileceğini vurguladı.

Buna karşılık krizin ABD doğalgaz piyasasına etkisinin sınırlı kalması bekleniyor. ABD net LNG ihracatçısı konumunda ve sıvılaştırma tesisleri genellikle tam kapasite çalışıyor. Bu nedenle arzın hızla artırılabileceği ek bir kapasite alanı bulunmuyor.

Goldman’a göre, jeopolitik gerilimin enerji arz hatları üzerinde kalıcı bir baskı yaratması halinde, Avrupa ve Asya piyasaları yeni bir fiyat şokuna açık kalmaya devam edecek.